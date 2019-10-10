Место для строительства Диснейленда ищет акимат в Нур-Султане

Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства.



Акимат ведет поиск инвесторов и места для строительства Диснейленда в Нур-Султане. Об этом сообщил глава управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев, передает Today.kz.



"По Диснейленду мы сейчас определяем земельный участок, где его можно выделить, потому что для того, чтобы инвестор пришел, необходимо обеспечение инфраструктурой, водой и электричеством. Думаю, в ближайшее время мы определимся с участком, с инвестором", – сказал Бекмурзаев.



По его словам, парк развлечений в Нур-Султане должен окупаться, а для этого он должен быть крытым, чтобы работать круглогодично, с учетом климатических условий столицы.



"У нас же нет такой погоды, как в Кызылорде или Шымкенте, надо создать условия, чтобы инвестор зашел", – резюмировал он.