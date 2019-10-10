Штрафами в 100 МРП и арестами предлагают наказывать тех, кто берет детей на митинги

Сенаторы отмечают, что "имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинги вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым, нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних".



На пленарном заседании Сената Парламента РК в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам госслужбы и противодействию коррупции" депутаты Сената включили поправку, которой предусмотрено наказание за вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия и демонстрации, передает корреспондент Zakon.kz.



Как указывается в пояснительной записке, в данном законопроекте предлагают следующие изменения.



- Предлагаемые изменения: В Кодекс об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (…) статью 128 изложить в следующей редакции: "Статья 128. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения. 1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения, за исключением деяний, предусмотренных частью второй настоящей статьи, влечет штраф в размере 50 МРП. 2. Вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные формы выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста, проводимые в нарушение законодательства РК, а равно использование несовершеннолетнего в указанных формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протестов влекут штраф в размере 100 МРП либо административный арест на срок до десяти суток", - говорится в документе.



При этом здесь же сенаторы отмечают, что "имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинги вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым, нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних. В связи с этим предлагается предусмотреть административную ответственность за вовлечение и использование несовершеннолетних в несанкционированных митингах".



С этой правкой законопроект направлен на рассмотрение в Мажилис.