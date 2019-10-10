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Штрафами в 100 МРП и арестами предлагают наказывать тех, кто берет детей на митинги

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 13:28
Штрафами в 100 МРП и арестами предлагают наказывать тех, кто берет детей на митинги
Фото из открытых источников
Сенаторы отмечают, что "имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинги вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым, нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних".

На пленарном заседании Сената Парламента РК в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам госслужбы и противодействию коррупции" депутаты Сената включили поправку, которой предусмотрено наказание за вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия и демонстрации, передает корреспондент Zakon.kz.

Как указывается в пояснительной записке, в данном законопроекте предлагают следующие изменения.

- Предлагаемые изменения: В Кодекс об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (…) статью 128 изложить в следующей редакции: "Статья 128. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения. 1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения, за исключением деяний, предусмотренных частью второй настоящей статьи, влечет штраф в размере 50 МРП. 2. Вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные формы выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста, проводимые в нарушение законодательства РК, а равно использование несовершеннолетнего в указанных формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протестов влекут штраф в размере 100 МРП либо административный арест на срок до десяти суток", - говорится в документе.

При этом здесь же сенаторы отмечают, что "имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинги вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым, нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних. В связи с этим предлагается предусмотреть административную ответственность за вовлечение и использование несовершеннолетних в несанкционированных митингах".

С этой правкой законопроект направлен на рассмотрение в Мажилис.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:22
Цитата: kazakhstan
То что этим детям нечего есть и одеть,

А некоторые с айфонами выходят, вот разберись там, кому есть нечего-)
 
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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 14:17
граждане выходят на несанкционированные митинги вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым, нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних"


То что этим детям нечего есть и одеть, по мнению сенаторов, никак не нарушает психо-физического развития?
 
 

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