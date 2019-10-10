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Средняя сумма штрафа за взятки в РК составила 4 млн тенге

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Средняя сумма штрафа за взятки в РК составила 4 млн тенге
Фото из открытых источников
Сумма штрафа варьируется от 10 тысяч до 60 млн тенге в зависимости от тяжести правонарушения.

218 человек привлекли к ответственности за дачу взяток государственных служащих, передает корреспондент BaigeNews.kz. Об этом в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщил руководитель республиканского проектного офиса "Адалдық алаңы" Мирас Каргабай.

"За дачу взятки лицам, уполномоченным по выполнению государственных функций, с начала текущего года 218 лиц были привлечены к ответственности. Из них 107 лиц были осуждены, из них девять человек лишены свободы от 1 года до 7 лет. Ограничение свободы от 1 до 5 лет получили пять человек, к штрафам приговорены 93 человека. Сумма штрафа варьируется от 10 тысяч до 60 млн тенге в зависимости от тяжести правонарушения. Общая сумма штрафа на сегодняшний день составляет 429 млн тенге, средняя сумма – около 4 млн тенге", - сообщил Каргабай.

Он отметил, что по статье 367 УК РК, лицо, давшее взятку освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него было вымогательства со стороны лица. Или если человек добровольно сообщил правоохранительным органам или специальным государственным органам о даче взятки.


Источник: baigenews.kz
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