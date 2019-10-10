В Казахстане опасаются роста цен на хлеб и муку

В Казахстане планируется собрать урожай зерна на 2,5 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Об этом заявил сенатор Рашит Акимов, передает LS



По словам депутата, из-за неблагоприятных погодно-климатических условий в 2019 году в стране будет собран урожай зерновых примерно на 2,5 млн тонн меньше, чем в прошлом году, ожидаемый объем производства зерна составит около 17,5 млн тонн.



"Полагаем, что такой дисбаланс в зерновом производстве в случае сохранения нынешнего объема экспорта зерна уже в 2020 году может отрицательно повлиять на стоимость продукции, продуктов и изделий из зерна, особенно хлебобулочных", - заявил он.



Акимов рассказал, что ежегодный объем собранного урожая зерновых распределяется обычно на такие нужды: на производственное потребление – 6 млн тонн; на переработку в продовольственных целях – 5 млн тонн, на промышленное производство – 1,8 млн тонн; на экспорт – 8,5 млн тонн; на потребление населения – 320 тыс. тонн; разные потери – 660 тыс. тонн.



"Таким образом, внутренная потребность страны с учетом потерь составляет в среднем 14 млн тонн, или около 80% ожидаемого урожая текущего года", - отметил депутат.



Акимов добавил, что в последние годы наблюдается уменьшение запасов зерна на начало отчетного года. В частности, если на начало 2018 года зерновой запас составлял 16,1 млн тонн, то к 2019 году - только 14,4 млн тонн, а к 2020 году он может составить около 9 млн тонн.



"Как правило, запасом зерна является объем не использованного на конец года зернового фонда сельхозтоваропроизводителей, находящийся на хранении на хлебоприемных предприятиях, мелькомбинатах и в складских помещениях сельхозтоваропроизводителей. На наш взгляд, данный объем запасов зерна является весьма сомнительным по причине того, что статистическая отчетность как сельхозтоваропроизводителей, так и элеваторов, и хлебоприемных пунктов не отражает объективную действительность", - считает сенатор.



В связи с этим для недопущения в начале следующего года повышения цен на хлеб и хлебобулочных изделий, муки и мучной продукции сенатор предлагает в начале 2020 года провести полную инвентаризацию объема госрезерва зерна, переданного на хранение "Продовольственной контрактной корпорации".



Учитывая, что на 9 октября 2019 года "Продкорпорация" закупила всего 3,5 тыс. тонн зерна из запланированного объема в 500 тыс. тонн, необходимо активизировать работу в данном направлении, рекомендовал Акимов.



"Кроме того, просим рассмотреть возможность создания стратегического неприкасаемого запаса зерна. Обеспечить контроль за экспортом зерна, в целях исключения вывода зерновыми компаниями дополнительных объемов зерна за рубеж под видом обязательного выполнения международных контрактов. В текущем году могут возникнуть проблемы с закладкой качественного семенного материала из-за обильных дождей, которые прошли в северных регионах страны во время нынешней уборочной страды. В связи с этим требуется принять меры по созданию запаса семенного зерна на проведение весенних полевых работ в 2020 году", - резюмировал он.



Ранее сообщалось, что Казахстан продаст за границу 7 млн тонн муки и зерна. По прогнозам, к 2030 году в Казахстане урожайность зерна снизится на 37%. Кроме того, а январе-апреле 2019 года экспорт пшеницы и меслина из Казахстана составил 2,1 млн тонн. Этот объем в сравнении с аналогичным показателем 2018 года вырос на 2,9%.

