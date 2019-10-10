Семейную пару задержали при попытке ограбить донерную в Нур-Султане

В Нур-Султане семейная пара задержана при попытке ограбить донерную, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы. "В ночное время 10 октября инспектором Центра оперативного управления ДП Нур-Султана с помощью камер видеонаблюдения замечен мужчина, который проник через окно в донерную. Инспектором ЦОУ на место ориентирован полицейский наряд. В считанные минуты прибывшие на место происшествия полицейские задержали незадачливого воришку и его напарницу", - говорится в сообщении. Задержанных доставили в Управление полиции района "Сарыарка". Выяснилось, что 26-летний парень с девушкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрались в киоск и оказались в ловушке. По факту мелкого хищения начато досудебное расследование.



