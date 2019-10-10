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Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 21:13
Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации
Tesla после аварии в специальном пожарном контейнере
По данным издания "Zerohedge", в Австрии 57-летний владелец Tesla попал в серьезную аварию. Он на большой скорости в повороте потерял управление, вылетел с дороги и врезался в деревья. К счастью, пострадавшего в этом происшествии успели вытащить из электромобиля проезжающие мимо водители до начала пожара в машине. Сейчас с ним все в порядке. Пожарным пришлось использовать несколько тонн воды для тушения и повторной проливки электромобиля на месте. Для эвакуации Tesla с места аварии использовался специальный стальной контейнер, который наполнили на месте одиннадцатью тоннами воды. Ведь батарея поврежденного электромобиля находилась в опасном состоянии и имела способность к самовозгоранию спустя несколько дней после происшествия.

Возгорание электромобиля после аварии — это действительно серьезная проблема. Ведь саму машину после аварии пожарные могут потушить за несколько минут. А вот батарея продолжает таить в себе опасность. Ее элементы будут и дальше функционировать, внутри происходит тление и через некоторое время снова начинается самовозгорание. Так может продолжаться до шести суток, согласно статистическим данным по подобным происшествиям.

Для нейтрализации такого нестабильного и поврежденного источника энергии необходимо использовать дополнительные специальные средства, помимо постоянного тушения и заливания элемента водой. Тем более, что нужно дополнительно изолировать сам кузов электромобиля, который может начать бить током высокого напряжения. Ведь в Tesla нет системы физического отделения батареи после аварии или ее отключения. Сейчас многие автопроизводители начали прорабатывать эту проблему. Например, в Bosch создали устройство, которое отключает кабель батареи электромобиля при аварии.

Причиной возгорания электромобиля при ДТП часто становится повреждение конструкции батареи, которая начинает перегреваться в момент происшествия из-за нарушения системы охлаждения. Внутри ее элементов происходят короткие замыкания и начинается пожар.

В Tesla Model S производства до 2014 года был конструктивный просчет, связанный со слабой защитой батарейного отсека. Из-за него батареи могли получить повреждения и начаться пожар после наезда днищем на препятствие или посторонний предмет. Сейчас Tesla доработала днище электромобилей и блок батарей. Там теперь устанавливается усиленная титановая защита. Но из-за этой защиты работа с поврежденным электромобилем в полевых условиях после аварии очень сложна. Поэтому необходима эвакуацию машины в специальное место, где ее смогут разобрать и полностью исключить возможность возгорания из-за батареи.

Австрийская пожарная бригада использует стальной водонепроницаемый контейнер для организации эвакуации электромобилей с мест аварии. Параметры контейнера: длина 6.8 м, ширина 2.4 м, высота 1.5 м. Размер контейнера позволяет разместить в нем почти все выпускаемые модели электромобилей.

Внутрь контейнера помещается поврежденная машина и заливается одиннадцатью тоннами воды для минимизации самовозгорания и охлаждения батареи. Для сравнения, стандартный пожарный автомобиль содержит резервуар на две тонны воды. Фактически, это мобильный бассейн для перевозки останков электромобиля и его аккумулятора до станции, где батарею смогут полностью нейтрализовать.



И вот теперь этот контейнер понадобился для эвакуации Tesla после аварии и пожара. Водитель потерял контроль над электромобилем в крутом повороте, врезался сначала в ограждение, потом машину отбросило с дороги в деревья и она загорелась. Обладателю Tesla повезло, так как на дороге были другие машины, водители которых вытащили его из машины и вызвали аварийные службы. Для устранения последствий аварии часть дороги была перекрыта пожарными. Через некоторое время прибыли медики, а пострадавший водитель был доставлен на вертолете в больницу Св. Иоганна.

Аккумулятор Tesla установлен в нижней части автомобиля, он содержит кислоты и химические вещества, которые могут вытекать во время пожара, создавая опасность для пожарных. Поэтому электромобиль несколько раз проливали водой, а для его эвакуации и охлаждения батареи использовали специальный контейнер. Представитель пожарной команды Питер Хёльцль рассказал, что остатки машины могут загореться даже через три дня после ее тушения.

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации


Источник: Habr
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Комментарии ( 3 )

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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 21:47
tim77712, Оригинальной новости 5 дней(Zerohedge), хабр опубликованно сегодня
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 21:34
Этой новости будет наверное уже по давности наверное год! Что за борода?
 
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kochevneg (Посетители) Сегодня, 21:25
Збс будущее

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
 

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