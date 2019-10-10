Для охлаждения батареи электромобиля Tesla после ДТП понадобилось 11 тонн воды и специальный контейнер для эвакуации

По данным издания "Zerohedge", в Австрии 57-летний владелец Tesla попал в серьезную аварию. Он на большой скорости в повороте потерял управление, вылетел с дороги и врезался в деревья. К счастью, пострадавшего в этом происшествии успели вытащить из электромобиля проезжающие мимо водители до начала пожара в машине. Сейчас с ним все в порядке. Пожарным пришлось использовать несколько тонн воды для тушения и повторной проливки электромобиля на месте. Для эвакуации Tesla с места аварии использовался специальный стальной контейнер, который наполнили на месте одиннадцатью тоннами воды. Ведь батарея поврежденного электромобиля находилась в опасном состоянии и имела способность к самовозгоранию спустя несколько дней после происшествия.Возгорание электромобиля после аварии — это действительно серьезная проблема. Ведь саму машину после аварии пожарные могут потушить за несколько минут. А вот батарея продолжает таить в себе опасность. Ее элементы будут и дальше функционировать, внутри происходит тление и через некоторое время снова начинается самовозгорание. Так может продолжаться до шести суток, согласно статистическим данным по подобным происшествиям.Для нейтрализации такого нестабильного и поврежденного источника энергии необходимо использовать дополнительные специальные средства, помимо постоянного тушения и заливания элемента водой. Тем более, что нужно дополнительно изолировать сам кузов электромобиля, который может начать бить током высокого напряжения. Ведь в Tesla нет системы физического отделения батареи после аварии или ее отключения. Сейчас многие автопроизводители начали прорабатывать эту проблему. Например, в Bosch создали устройство, которое отключает кабель батареи электромобиля при аварии.Причиной возгорания электромобиля при ДТП часто становится повреждение конструкции батареи, которая начинает перегреваться в момент происшествия из-за нарушения системы охлаждения. Внутри ее элементов происходят короткие замыкания и начинается пожар.В Tesla Model S производства до 2014 года был конструктивный просчет, связанный со слабой защитой батарейного отсека. Из-за него батареи могли получить повреждения и начаться пожар после наезда днищем на препятствие или посторонний предмет. Сейчас Tesla доработала днище электромобилей и блок батарей. Там теперь устанавливается усиленная титановая защита. Но из-за этой защиты работа с поврежденным электромобилем в полевых условиях после аварии очень сложна. Поэтому необходима эвакуацию машины в специальное место, где ее смогут разобрать и полностью исключить возможность возгорания из-за батареи.Австрийская пожарная бригада использует стальной водонепроницаемый контейнер для организации эвакуации электромобилей с мест аварии. Параметры контейнера: длина 6.8 м, ширина 2.4 м, высота 1.5 м. Размер контейнера позволяет разместить в нем почти все выпускаемые модели электромобилей.Внутрь контейнера помещается поврежденная машина и заливается одиннадцатью тоннами воды для минимизации самовозгорания и охлаждения батареи. Для сравнения, стандартный пожарный автомобиль содержит резервуар на две тонны воды. Фактически, это мобильный бассейн для перевозки останков электромобиля и его аккумулятора до станции, где батарею смогут полностью нейтрализовать.И вот теперь этот контейнер понадобился для эвакуации Tesla после аварии и пожара. Водитель потерял контроль над электромобилем в крутом повороте, врезался сначала в ограждение, потом машину отбросило с дороги в деревья и она загорелась. Обладателю Tesla повезло, так как на дороге были другие машины, водители которых вытащили его из машины и вызвали аварийные службы. Для устранения последствий аварии часть дороги была перекрыта пожарными. Через некоторое время прибыли медики, а пострадавший водитель был доставлен на вертолете в больницу Св. Иоганна.Аккумулятор Tesla установлен в нижней части автомобиля, он содержит кислоты и химические вещества, которые могут вытекать во время пожара, создавая опасность для пожарных. Поэтому электромобиль несколько раз проливали водой, а для его эвакуации и охлаждения батареи использовали специальный контейнер. Представитель пожарной команды Питер Хёльцль рассказал, что остатки машины могут загореться даже через три дня после ее тушения.