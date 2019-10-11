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Смертельно опасная болезнь распространяется в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:00
Смертельно опасная болезнь распространяется в Казахстане
Фото из открытых источников
В Беларуси, России и Казахстане примерно у четверти заразившихся туберкулезом выявляется форма, с трудом поддающаяся лечению, передает Euronews.

Каждый год устойчивые к лекарствам формы туберкулеза убивают до четверти миллиона человек. Симптомы этой болезни - постоянный кашель, усталость, потеря веса.

Резистентность к воздействию лекарственных средств растет. Исследователи Global Fund (Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией) предупреждают, что заболевание несет в себе "потенциальный риск катастрофических последствий для глобальной безопасности".

"Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Заразиться им вы можете где угодно. Лучший способ предотвратить заражение населения той или иной страны - бороться с туберкулезом там, где он возник. Ведь из-за миграционных процессов заболеть может каждый. Правительствам стран пора просыпаться", - говорит координатор Global Fund Элиуд Вандвало.


Источник: Tengrinews.kz
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