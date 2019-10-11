Зеленский высказался о легализации марихуаны в Украине

Он считает очень острым вопросом разрешение оборота марихуаны именно в медицинских целях.



Президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий на тему легализации марихуаны после обещания рассмотреть этот вопрос в своих предвыборных заявлениях, сообщает BaigeNews.kz.



Глава Украины отметил в эфире канала "112 Украина", что время для активной фазы легализации марихуаны еще не настало. Этому должно предшествовать детальное прогнозирование последствий. При этом он считает очень острым вопросом разрешение оборота марихуаны именно в медицинских целях.



Зеленский сообщил, что этим видом бизнеса в Украине желает заниматься очень много людей. Но сначала нужно оценить риски и узнать мнение граждан страны.



Представители партии "Слуга народа" сообщили, что занимаются созданием соответствующего законопроекта.