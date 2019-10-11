«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 11 Октября
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 390.13 KZT
  • €1 = 430.31 KZT
  • 1 RUB = 6.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зеленский высказался о легализации марихуаны в Украине

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 08:09
Зеленский высказался о легализации марихуаны в Украине
Фото из открытых источников
Он считает очень острым вопросом разрешение оборота марихуаны именно в медицинских целях.

Президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий на тему легализации марихуаны после обещания рассмотреть этот вопрос в своих предвыборных заявлениях, сообщает BaigeNews.kz.

Глава Украины отметил в эфире канала "112 Украина", что время для активной фазы легализации марихуаны еще не настало. Этому должно предшествовать детальное прогнозирование последствий. При этом он считает очень острым вопросом разрешение оборота марихуаны именно в медицинских целях.

Зеленский сообщил, что этим видом бизнеса в Украине желает заниматься очень много людей. Но сначала нужно оценить риски и узнать мнение граждан страны.

Представители партии "Слуга народа" сообщили, что занимаются созданием соответствующего законопроекта.


Источник: baigenews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 12:50
Тоже курил и понравилось?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:10
Украина вроде не в списках наркоманских государств, так что можно и разрешить
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика