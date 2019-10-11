Мода на смену пола детям охватила Запад

Нейтральные туалеты для 3-го пола открываются и в школах, и в колледжах.
Поменять пол в детском возрасте становится обыденным явлением для западных стран. В богемных тусовках уже аномальное число случаев, когда девочек перекраивают в мальчиков и наоборот. Смену пола гордо называют свободой выбора или самоидентификацией. Вопрос, в каком теле жить дальше, родители оставляют на усмотрение детям, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.
Видео стало вирусным: американский Детройт. Сыну мама дарит первую упаковку гормональных таблеток. Ребенок плачет от радости. Быть девочкой - его мечта. Все счастливы.
"Я открыла, читаю, а там написано эстроген. Я просто онемела от счастья и расплакалась", - говорит Кори Мейсон. "Это было такое облегчение. Сколько лет мы этого ждали", - отмечает ее мама Эрика Мейсон.
С 10 лет Кори на гормонах. Сначала это были препараты, замедляющие половое созревание. Теперь это таблетки, которые все больше формируют у ребенка женское тело. Скальпель закончит трансформацию. Лишнее отрежут. Что нужно, пришьют. И нет проблем.
"Считается, что операции лучше проводить с 18 лет. Но сейчас все чаще оперируют 16-летних, и эта планка, возможно, тоже будет снижена", - рассказывает хирург Шерман Лейс.
Самые либеральные правила действуют в США. Гормональную терапию позволяют детям с 8 лет. Менять хирургически пол можно в 15 лет. Норвегия тоже назначает гормоны с 8 лет. В Швеции, Великобритании и Дании терапию разрешают в 15 лет, смену пола в 18, но уже заговорили о необходимости снизить ограничения. В Дании не требуют даже заключения психиатра, достаточно заявления. На Западе детям дали право выбирать пол. Научился ходить и говорить - определяйся. Надоело быть, кем родился - ищи себя.
Родители не просто не помогают, но и всячески поддерживают этот странный эксперимент. Штат Миссури. Школьники протестуют после заявления 17-летнего трансгендера. Угловатый подросток отстаивает право ходить в женский туалет. Власти сдаются.
"Я же не делаю никому ничего плохого, я не хочу чувствовать себя обособленным в гендерно нейтральном туалете. Я же девочка", - заявляет трансгендер Лила Перри.
Нейтральные туалеты для 3-го пола открываются и в школах, и в колледжах. Это необходимость. А звезды просто шокируют тем, как часто их дети желают сменить пол. Родилась у Анджелины Джоли и Бреда Питта дочь Шайло. А вырос сын Джон. Сама так решила. Родители не против. Младшая сестра Шайло Вивьен следует примеру старшей. А сын Меган Фокс Ноа часто выходит на прогулки в ярких платьях. Наряжает ребенка мама. И не видит в этом ничего странного.
"Он очень любит моду, иногда он сам себе придумывает образ. И он удивляется и спрашивает: мальчики не носят платье и розовое тоже? Я буду учить его быть уверенным в любой ситуации", - делится актриса Меган Фокс.
Мода на такое самовыражение и смену пола иногда достигает абсурда. Не учитывают даже родительское мнение.
В Казахстане тоже разрешают менять пол. Но за последние лет 15 через эту процедуру прошли не больше 30 человек. Медицинские показания. Проверка у психиатра. Почему некомфортно человеку в своем теле, у нас спрашивают. На Западе снижают возраст приема гормональных таблеток. И настаивают на свободе выбора.
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