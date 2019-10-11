Мода на смену пола детям охватила Запад

Нейтральные туалеты для 3-го пола открываются и в школах, и в колледжах.Поменять пол в детском возрасте становится обыденным явлением для западных стран. В богемных тусовках уже аномальное число случаев, когда девочек перекраивают в мальчиков и наоборот. Смену пола гордо называют свободой выбора или самоидентификацией. Вопрос, в каком теле жить дальше, родители оставляют на усмотрение детям, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.Видео стало вирусным: американский Детройт. Сыну мама дарит первую упаковку гормональных таблеток. Ребенок плачет от радости. Быть девочкой - его мечта. Все счастливы."Я открыла, читаю, а там написано эстроген. Я просто онемела от счастья и расплакалась", - говорит Кори Мейсон."Это было такое облегчение. Сколько лет мы этого ждали", - отмечает ее мама Эрика Мейсон.С 10 лет Кори на гормонах. Сначала это были препараты, замедляющие половое созревание. Теперь это таблетки, которые все больше формируют у ребенка женское тело. Скальпель закончит трансформацию. Лишнее отрежут. Что нужно, пришьют. И нет проблем."Считается, что операции лучше проводить с 18 лет. Но сейчас все чаще оперируют 16-летних, и эта планка, возможно, тоже будет снижена", - рассказывает хирург Шерман Лейс.Самые либеральные правила действуют в США. Гормональную терапию позволяют детям с 8 лет. Менять хирургически пол можно в 15 лет. Норвегия тоже назначает гормоны с 8 лет. В Швеции, Великобритании и Дании терапию разрешают в 15 лет, смену пола в 18, но уже заговорили о необходимости снизить ограничения. В Дании не требуют даже заключения психиатра, достаточно заявления. На Западе детям дали право выбирать пол. Научился ходить и говорить - определяйся. Надоело быть, кем родился - ищи себя.Родители не просто не помогают, но и всячески поддерживают этот странный эксперимент. Штат Миссури. Школьники протестуют после заявления 17-летнего трансгендера. Угловатый подросток отстаивает право ходить в женский туалет. Власти сдаются."Я же не делаю никому ничего плохого, я не хочу чувствовать себя обособленным в гендерно нейтральном туалете. Я же девочка", - заявляет трансгендер Лила Перри.Нейтральные туалеты для 3-го пола открываются и в школах, и в колледжах. Это необходимость. А звезды просто шокируют тем, как часто их дети желают сменить пол. Родилась у Анджелины Джоли и Бреда Питта дочь Шайло. А вырос сын Джон. Сама так решила. Родители не против. Младшая сестра Шайло Вивьен следует примеру старшей. А сын Меган Фокс Ноа часто выходит на прогулки в ярких платьях. Наряжает ребенка мама. И не видит в этом ничего странного."Он очень любит моду, иногда он сам себе придумывает образ. И он удивляется и спрашивает: мальчики не носят платье и розовое тоже? Я буду учить его быть уверенным в любой ситуации", - делится актриса Меган Фокс.Мода на такое самовыражение и смену пола иногда достигает абсурда. Не учитывают даже родительское мнение.В Казахстане тоже разрешают менять пол. Но за последние лет 15 через эту процедуру прошли не больше 30 человек. Медицинские показания. Проверка у психиатра. Почему некомфортно человеку в своем теле, у нас спрашивают. На Западе снижают возраст приема гормональных таблеток. И настаивают на свободе выбора.