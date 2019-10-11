«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 11 Октября
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 390.13 KZT
  • €1 = 430.31 KZT
  • 1 RUB = 6.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Алматы готовили теракт

Просмотров:455 Опубликовано: Сегодня, 09:45
В Алматы готовили теракт
Фото: КНБ РК
Мужчину в Алматы приговорили к 10 годам лишения свободы за подготовку к теракту. При обыске у него нашли схемы трех городских ТРЦ и взрывчатку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"Вступил в законную силу приговор Алмалинского районного уголовного суда Алматы об осуждении на 10 лет лишения свободы гражданина Казахстана Битимбаева А.Ж. по фактам приготовления к акту терроризма, пропаганды терроризма, разжигания религиозной вражды и незаконного хранения огнестрельного оружия", - сообщили в Комитете нацбезопасности.

Он попал в поле зрения КНБ как приверженец деструктивной религиозной идеологии и сторонник запрещенной в Республике Казахстан международной террористической организации ДАИШ.

"В ходе проверки была получена информация о подготовке им терактов с использованием взрывчатки в местах массового скопления населения под влиянием агитации ДАИШ в Интернете. После совершения атаки он намеревался перебраться в Сирию для вступления в ряды зарубежных боевиков и продолжения террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Для срыва указанных замыслов Битимбаева в апреле текущего года в Алматы произведено его задержание силами КНБ с привлечением органов внутренних дел. При обыске у него изъяты огнестрельное и травматическое оружие, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схемы трех торгово-развлекательных центров, маска и перчатки.

Сообщается, что вина Битимбаева полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными и иными доказательствами.



Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 12:42
10лет для террориста не маловато?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика