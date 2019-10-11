В Алматы готовили теракт

Мужчину в Алматы приговорили к 10 годам лишения свободы за подготовку к теракту. При обыске у него нашли схемы трех городских ТРЦ и взрывчатку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"Вступил в законную силу приговор Алмалинского районного уголовного суда Алматы об осуждении на 10 лет лишения свободы гражданина Казахстана Битимбаева А.Ж. по фактам приготовления к акту терроризма, пропаганды терроризма, разжигания религиозной вражды и незаконного хранения огнестрельного оружия", - сообщили в Комитете нацбезопасности.
Он попал в поле зрения КНБ как приверженец деструктивной религиозной идеологии и сторонник запрещенной в Республике Казахстан международной террористической организации ДАИШ.
"В ходе проверки была получена информация о подготовке им терактов с использованием взрывчатки в местах массового скопления населения под влиянием агитации ДАИШ в Интернете. После совершения атаки он намеревался перебраться в Сирию для вступления в ряды зарубежных боевиков и продолжения террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Для срыва указанных замыслов Битимбаева в апреле текущего года в Алматы произведено его задержание силами КНБ с привлечением органов внутренних дел. При обыске у него изъяты огнестрельное и травматическое оружие, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схемы трех торгово-развлекательных центров, маска и перчатки.
Сообщается, что вина Битимбаева полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными и иными доказательствами.
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