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Отмена адресной справки: как изменились правила въезда в Россию для казахстанцев

Просмотров:552 Опубликовано: Сегодня, 10:25
Отмена адресной справки: как изменились правила въезда в Россию для казахстанцев
© Sputnik
Новые правила коснутся жителей приграничных населенных пунктов и вводятся в связи с отменой домовых книг и адресных справок

НУР-СУЛТАН, 11 окт — Sputnik. Жителям, проживающим в приграничных селах, будут выдавать документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства. В соответствии с соглашением между Россией и Казахстаном утвержден список таких населенных пунктов.

"В соответствии с внесенными изменениями в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных территорий от 3 октября 2006 года казахстанцы при пересечении границы должны предъявлять удостоверение личности или паспорт, а также документ, подтверждающий их регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории", - сообщил управляющий директор государственной корпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай.

Поскольку с 1 ноября в Казахстане отменяются адресные справки, содержавшие эти сведения, для жителей приграничных с Российской Федерацией населенных пунктов с 1 ноября будут предоставляться сведения, подтверждающие регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории.

"Данный вид сведений можно будет получить во фронт-офисах государственной корпорации "Правительство для граждан" и через портал egov.kz", - отметил Жуманбай.

В настоящее время министерство внутренних дел Казахстана разрабатывает подзаконный нормативно-правовой акт.

Порядок въезда в Российскую Федерацию для остальных казахстанцев

Для въезда в Россию гражданину Казахстана необходимо иметь национальный паспорт или удостоверение личности. Для детей до 16 лет - свидетельство о рождении или национальный паспорт.

Гражданам Казахстана для въезда в Россию виза не нужна. При пересечении казахстанско-российской границы казахстанцы обязательно должны оформить миграционную карту с отметкой о дате въезда, которая становится документом, подтверждающим законное право на временное пребывание в России в течение 90 дней.

Миграционная карта оформляется только в пунктах пропуска через государственную границу России.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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синдбад (Посетители) Сегодня, 12:27
До 30-ти дней и не надо.А вот если больше,тогда извольте заполнить.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 12:17
При пересечении казахстанско-российской границы казахстанцы обязательно должны оформить миграционную карту с отметкой о дате въезда, которая становится документом, подтверждающим законное право на временное пребывание в России

Летом ездил в Крым (РФ) и никакую карту на границе не оформлял

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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