На 9% выросли цены на продукты в Казахстане

Увеличение цен на продовольственные товары вносит наибольший вклад в инфляцию - Нацбанк.
В Казахстане наблюдается рост инфляции. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Есжан Биртанов, передает Today.kz.
"Несмотря на сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, дефляционных процессов не наблюдалось. Цены на продовольственные товары увеличились на 9,1% в годовом выражении и продолжают вносить наибольший вклад в инфляцию. Основным проинфляционным фактором является рост бюджетных социальных расходов. Их вклад в инфляцию оценивается в 0,5%", - отметил он.
Среди других факторов, влияющих на рост инфляции в Казахстане, Биртанов выделил также и повышение мировых цен на продовольствие, рост деловой активности и ухудшение текущего счета платежного баланса.
"По нашим оценкам, инфляция по итогам текущего года будет формироваться ближе к верхней границе целевого коридора – на уровне 5,7-5,8%", - резюмировал зампред Нацбанка.
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