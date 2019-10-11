Нефтегазовая компания в Атырау платила иностранному инженеру в 11 раз больше, чем местному

Минтруда и Генпрокуратура выявили почти 800 фактов нарушения трудового и миграционного законодательства на предприятиях, привлекающих иностранцев.



На 24 казахстанских предприятиях выявили неравные условия в оплате труда казахстанских и иностранных сотрудников, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения.



Минтруда и Генеральная прокуратура проверили 49 предприятий, привлекающих более 50 иностранных работников, и выявили 791 факт нарушений трудового и миграционного законодательства. В 476 случаях нарушения заключались в диспропорции оплаты труда и выплате премии, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов во время поездки в Атыраускую область.



"В Атырауской области в ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" местному инженеру установлена часовая тарифная ставка в сумме 568 тенге, а иностранному работнику на аналогичной должности – 6500 тенге. Такая практика недопустима! Работодатели должны обеспечивать равные условия труда и оплаты за него гражданам Казахстана и иностранным работникам", – сказал Биржан Нурымбетов.



По информации Комитета труда, социальной защиты и миграции, с начала года в Атырауской области 364 работодателя привлекли более 9 тысяч иностранных граждан, из них



по первой категории (руководители и их заместители) – 63 человека;

по второй (руководители структурных подразделений) – 1 475;

по третьей (специалисты) – 5 332;

по четвёртой (квалифицированные рабочие) – 1 146;

сезонные работники – 910;

переводимые в рамках внутрикорпоративного перевода – 78.



"В ходе проверок по республике выявлено 183 факта выполнения иностранными работниками работы по специальности, не соответствующей выданному разрешению или заключённому трудовому договору. Отозвано 447 разрешений. По выявленным фактам нарушений работодателям выдано 50 предписаний и наложено 83 административных штрафа на сумму более 33,7 млн тенге", – добавил Биржан Нурымбетов.



Министр напомнил, что квота на привлечение в республику иностранных специалистов на 2019 год утверждена в размере 48,7 тысячи единиц (0,54% к рабочей силе). По состоянию на 1 сентября 2019 года местные исполнительные органы выдали и продлили 18 533 разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. На работу иностранцев привлекают 2 425 компаний.