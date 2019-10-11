Нефть подорожала после взрыва на танкере в Красном море

Рост цен на нефть резко ускорился на фоне сообщений о взрыве на иранском танкере недалеко от побережья Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Рост цен на нефть ускорился до двух процентов после взрыва иранского танкера в Красном море. По состоянию на 14.00 по времени Нур-Султана цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,15 процента, до 60,36 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,02 процента, до 54,62 доллара за баррель.



В центре внимания инвесторов оказались новости о том, что на иранском танкере недалеко от портового города Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв. В результате взрыва повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива. Позднее телеканал Press TV сообщил, что танкер Национальной иранской нефтяной компании мог загореться у берегов Саудовской Аравии из-за попадания в него двух ракет.



Трейдеры опасаются, что напряженность на Ближнем Востоке может привести к перебоям поставок черного золота из этого региона на мировой рынок.