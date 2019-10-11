АО "Пассажирские перевозки" покупает новые российские вагоны на 20 млрд тенге

АО «Пассажирские перевозки» покупает новые вагоны. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор компании Михаэль Кортюм, передает Inform.kz.



"Также одна из краткосрочных побед, над которой мы работаем, чтобы к лету следующего года у нас не было проблем с недостатком вагонов. Проблемы с нехваткой вагонов мы будем стараться устранять в зимний период. По этому поводу у нас ведутся активные переговоры с ремонтными цехами. Также мы получаем новые вагоны. Первые вагоны приходят уже на следующей неделе и 22 числа мы получаем еще дополнительные вагоны. На следующей неделе прибудут 19 вагонов и 22 октября мы примем еще четыре вагона", - сказал Михаэль Кортюм.

Он также высказался по вопросу качества покупаемых вагонов.



"Две недели назад я ознакомился с вагонами, это вполне хорошие вагоны, у них автоматические двери, внутреннее убранство хорошее, имеется беспроводной интернет, система видеонаблюдения, качество вагонов очень высокое", – заверил Михаэль Кортюм.



В свою очередь официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Диас Ахметшарип уточнил, что порядка 20 млрд тенге было затрачено на покупку 63 вагонов у Тверского вагоностроительного завода.