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АО "Пассажирские перевозки" покупает новые российские вагоны на 20 млрд тенге

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 14:50
АО "Пассажирские перевозки" покупает новые российские вагоны на 20 млрд тенге
Фото из открытых источников
АО «Пассажирские перевозки» покупает новые вагоны. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор компании Михаэль Кортюм, передает Inform.kz.

"Также одна из краткосрочных побед, над которой мы работаем, чтобы к лету следующего года у нас не было проблем с недостатком вагонов. Проблемы с нехваткой вагонов мы будем стараться устранять в зимний период. По этому поводу у нас ведутся активные переговоры с ремонтными цехами. Также мы получаем новые вагоны. Первые вагоны приходят уже на следующей неделе и 22 числа мы получаем еще дополнительные вагоны. На следующей неделе прибудут 19 вагонов и 22 октября мы примем еще четыре вагона", - сказал Михаэль Кортюм.
Он также высказался по вопросу качества покупаемых вагонов.

"Две недели назад я ознакомился с вагонами, это вполне хорошие вагоны, у них автоматические двери, внутреннее убранство хорошее, имеется беспроводной интернет, система видеонаблюдения, качество вагонов очень высокое", – заверил Михаэль Кортюм.

В свою очередь официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Диас Ахметшарип уточнил, что порядка 20 млрд тенге было затрачено на покупку 63 вагонов у Тверского вагоностроительного завода.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • avon135
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 16:38
Цитата: мунайши73
В Европе бывает минус 40? А у нас легко.

А причем тут -40?Я был в Украине и ездил на поезде интерсити очень даже тепло и комфортно,а в Украине бывает тоже и до -40. Просто наши привыкли бабло откатывать а у Европейцев так не получится.
Что то слишком дорогие вагоны, выходят под 300 миллионов за один вагон.
 
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  • kz1990
 Lexus (Посетители) Сегодня, 16:20
kz1990,
С менталитетом у нас не все в порядке.
До Европы нам еще как до Китая раком
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 15:53
Цитата: kz1990
А почему так трудно купить вагоны не у Российского производства а у Европейского ?


В Европе бывает минус 40? А у нас легко.
 
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Lexus (Посетители) Сегодня, 15:52
Умеете-могёте как говорится.
Если быть точнее 20 мильярдов делим 63 дрезины получаем 317 млн 460 тыс 317 листкой цветной бумаги, за 1 дрезину.
На ВИКИ цена 1 вагона около 47 млн руб это на 17 год.
Как то так
 
-1
  • синдбад
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  • tolk
  • avon135
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:39
А почему так трудно купить вагоны не у Российского производства а у Европейского ? Те же InterCity они очень даже удобны и качественные чем из РФ!
Мы же стараемся идти на Европейский уровень,раз уже даже нашим КТЖ управляют европейцы!
 
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  • kz1990
  • nazarbayevskii
 mer (Посетители) Сегодня, 15:09
Получается,3 (три) вагона стоят миллиард тенге? 330 миллионов тенге за один вагон?
 
 

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