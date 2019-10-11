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Токаев предложил подумать над "шенгеном" для СНГ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:55
Токаев предложил подумать над "шенгеном" для СНГ
Фото из открытых источников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил подумать о введении на пространстве СНГ единого визового режима наподобие "шенгена", передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

На заседании совета глав государств - участников СНГ в Ашхабаде Токаев обратил внимание на значительный потенциал взаимодействия в сфере туризма, которым обладают входящие в объединение страны. Он подчеркнул, что у каждой страны содружества есть свои уникальные объекты, которые могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира.

"К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ. Я понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием "виза содружества" по типу шенгенского соглашения", - предложил Токаев.

Такой подход, по его словам, позволил бы в разы увеличить туристический поток.

"Разумеется, нашим экспертам надо будет серьезно поработать над этим вопросом", - уточнил Президент Казахстана, обращаясь к участникам саммита.


Источник: Tengrinews.kz
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