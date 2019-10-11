Умер космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил источник, передает в пятницу, 11 октября, «Интерфакс».
«Алексей Архипович, к сожалению, скончался», — рассказал он. Как отмечает агентство, в последние годы космонавт тяжело болел.
Данную информацию также подтвердили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, уточняет ТАСС. Помощница Леонова сообщила, что его похоронят во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.
Леонов окончил в 1955 году 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а спустя два года — Чугуевское военное авиационное училище летчиков, после чего в 1960-м был зачислен в первый отряд советских космонавтов.
18-19 марта 1965 года он совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» совместно с Павлом Беляевым и осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.
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