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Умер космонавт Алексей Леонов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:31
Умер космонавт Алексей Леонов
Алексей Леонов Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил источник, передает в пятницу, 11 октября, «Интерфакс».

«Алексей Архипович, к сожалению, скончался», — рассказал он. Как отмечает агентство, в последние годы космонавт тяжело болел.

Данную информацию также подтвердили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, уточняет ТАСС. Помощница Леонова сообщила, что его похоронят во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов окончил в 1955 году 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а спустя два года — Чугуевское военное авиационное училище летчиков, после чего в 1960-м был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

18-19 марта 1965 года он совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» совместно с Павлом Беляевым и осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.


Источник: lenta.ru
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