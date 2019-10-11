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За курение электронной сигареты алматинку сняли с авиарейса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:35
За курение электронной сигареты алматинку сняли с авиарейса
Фото из открытых источников
Алматинка получила штраф в размере 50 МРП.

26-летнюю алматинку сняли с рейса Алматы - Караганда за курение электронной сигареты на борту самолёта, передает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.

Сообщается, что 11 октября в линейное отделение полиции в аэропорту Караганды от представителя FlyArystan поступило сообщение о том, что на борту самолёта сообщением Алматы - Караганда есть правонарушитель.

"В ходе проверки транспортные полицейские установили 26-летнюю жительницу Алматы, которая находясь на борту воздушного судна, курила электронную сигарету. По акту командира ВС она была снята с рейса. По данному факту составлен административный протокол по статье 441 ч 1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП", - говорится в сообщении.

Добавим, с начало года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 43 277 граждан, в том числе за нарушение запрета курения – 2 981.


Источник: baigenews.kz
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