«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Октября
+19...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.52 KZT
  • €1 = 429.21 KZT
  • 1 RUB = 6.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Семья Заворотнюк прервала молчание и сделала первое публичное обращение

Просмотров:14 Опубликовано: Сегодня, 10:41
Семья Заворотнюк прервала молчание и сделала первое публичное обращение
Иллюстративное фото
Семья Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и сделала первое публичное обращение, которое разместила на официальной странице актрисы в Instagram. В частности, близкие прокомментировали право на частную жизнь, громкие заявления некоторых СМИ, а также настойчивые вопросы журналистов, которые те задают коллегам артистки.

В первом обращении семья выразила огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ. Близкие Заворотнюк отметили, что данный профиль заблокирован, поскольку "массовый и единый порыв робототизированная система не смогла переварить". К слову, в настоящее время аккаунт уже разблокирован.

Семья в обращении поблагодарила всех близких, родных, друзей, коллег и неравнодушных за поддержку. В числе тех, кому выразили персональную благодарность, Стас Михайлов и его супруга, Николай Басков, Emin, Анна Семенович, Зара, Наталья Королева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам @stas_mihailoff @inamikhaylova @igorgulyaevofficial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova @evakanchelskiss @eminofficial @navatskiy @zara_music @ann_semenovich @sever_elena @koroleva__star @innamalikova @navkanatalia @evarudneva #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)





Далее в Instagram опубликован пост, в котором отмечается, что коллеги Заворотнюк в ярости от вопросов репортеров по поводу состояния актрисы. В качестве примера привели случай с режиссером и актером Алексеем Кирющенко. Он пригрозил представителям СМИ такой же участью, как и у Анастасии, если те не перестанут лезть.

Кроме того, семья актрисы прокомментировала последнюю новость, которой в настоящее время пестрят многие СМИ. Якобы Заворотнюк в настоящее время находится в состоянии сопора (глубокое угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности). Родственники актрисы заявили, что подобные публикации — ложь.

В семье Заворотнюк отметили, что тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право, которое нужно уважать. В сообщении говорится, что родственники не готовы к визитам непрошеных гостей, они считают недопустимым, когда представители разных изданий "караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо". По словам близких Заворотнюк, некоторые вовсе пытаются прорваться через пост охраны, "наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения". Также в сообщении упомянуты случаи того, когда "инсайдеры" готовы продать фото болеющего человека.

К посту прикреплен ряд фотографий, на которых демонстрируются люди со смартфонами, камерами в руках, пытающиеся сделать снимок. "Мы хотим, чтобы страна знала "героев" в лицо", — заявила семья Анастасии Заворотнюк. "Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса, снова за гранью добра и зла. Мы официально заявляем: нет, это неправда!", — резюмируют близкие в подписи к посту.

Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы и перевезли в реабилитационную клинику для тяжелобольных.


Источник: Вести
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика