В Узбекистане иностранцев больше не будут привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил пребывания, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Госкомтуризма.



Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с либерализацией ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушения правил временного пребывания в Республике Узбекистан", который накануне одобрила верхняя палата парламента.



Из Уголовного кодекса Узбекистан исключается статья 224 "Нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан".



Данное обстоятельство объясняется снижением количества преступлений, предусмотренных данной статьей. Соответствующее изменение также вносится и в статью 3812 Уголовно-процессуального кодекса, исключающее проведение дознания органами внутренних дел в связи с декриминализацией состава преступления, предусмотренного статьей 224 Уголовного кодекса.



Следует отметить, что в нашей стране в отличие от других государств была установлена уголовная ответственность за нарушение правил пребывания, в том числе предусматривалось лишение свободы сроком до трех лет. За последние три года было расследовано 76 подобных уголовных дел.





Кроме того, в законодательстве установлена административная ответственность за нарушения паспортной системы и правил пребывания. За 2016-2018 годы из 18 026 лиц, привлеченных к административной ответственности, 11 997 являются иностранными гражданами.



Поэтому в законе, одобренном сенаторами, значительно усовершенствованы меры административного наказания в виде существенного снижения размеров штрафа.



В частности, в целях реализации принципов равенства граждан перед законом, гуманизма и справедливости вопрос привлечения к ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение правил пребывания в Узбекистане дифференцирован, то есть классифицирован по нарушениям сроков незаконного пребывания в стране.



Проведена либерализация ответственности по вопросу выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы республики. Теперь при первом нарушении правил пребывания правонарушитель будет выдворен за пределы республики с последующим ограничением в праве на въезд сроком на один год, а при повторном правонарушении – на три года.



Также вводится норма, согласно которой иностранный гражданин и лицо без гражданства в возрасте до восемнадцати лет не подлежат административной ответственности за нарушение правил пребывания.



В целях судебной защиты прав человека наказание в виде административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы республики будет осуществляться административными судами, тогда как компетенция по наложению штрафов передана органам внутренних дел.



Закон вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.