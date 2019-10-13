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В Узбекистане иностранцев больше не будут привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил пребывания

Просмотров:331 Опубликовано: Сегодня, 17:14
В Узбекистане иностранцев больше не будут привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил пребывания
Иллюстративное фото
В Узбекистане иностранцев больше не будут привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил пребывания, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Госкомтуризма.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с либерализацией ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушения правил временного пребывания в Республике Узбекистан", который накануне одобрила верхняя палата парламента.

Из Уголовного кодекса Узбекистан исключается статья 224 "Нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан".

Данное обстоятельство объясняется снижением количества преступлений, предусмотренных данной статьей. Соответствующее изменение также вносится и в статью 3812 Уголовно-процессуального кодекса, исключающее проведение дознания органами внутренних дел в связи с декриминализацией состава преступления, предусмотренного статьей 224 Уголовного кодекса.

Следует отметить, что в нашей стране в отличие от других государств была установлена уголовная ответственность за нарушение правил пребывания, в том числе предусматривалось лишение свободы сроком до трех лет. За последние три года было расследовано 76 подобных уголовных дел.


Кроме того, в законодательстве установлена административная ответственность за нарушения паспортной системы и правил пребывания. За 2016-2018 годы из 18 026 лиц, привлеченных к административной ответственности, 11 997 являются иностранными гражданами.

Поэтому в законе, одобренном сенаторами, значительно усовершенствованы меры административного наказания в виде существенного снижения размеров штрафа.

В частности, в целях реализации принципов равенства граждан перед законом, гуманизма и справедливости вопрос привлечения к ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение правил пребывания в Узбекистане дифференцирован, то есть классифицирован по нарушениям сроков незаконного пребывания в стране.

Проведена либерализация ответственности по вопросу выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы республики. Теперь при первом нарушении правил пребывания правонарушитель будет выдворен за пределы республики с последующим ограничением в праве на въезд сроком на один год, а при повторном правонарушении – на три года.

Также вводится норма, согласно которой иностранный гражданин и лицо без гражданства в возрасте до восемнадцати лет не подлежат административной ответственности за нарушение правил пребывания.

В целях судебной защиты прав человека наказание в виде административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы республики будет осуществляться административными судами, тогда как компетенция по наложению штрафов передана органам внутренних дел.

Закон вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.


Источник: ASIAPLUSTJ.INFO
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