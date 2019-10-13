"Канело" Альварес согласился на третий бой с Головкиным

Действующий чемпион мира в среднем и втором среднем весах мексиканец Сауль "Канело" Альварес (52-1-2, 35 КО) высказался по поводу третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО). Его слова приводит Boxingnews24.com.
Соперники дважды дрались в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже - минимальной победой мексиканца.
"Я сказал об этом еще перед боем и повторю снова: сейчас для меня поединок с Головкиным не несет никакого вызова. Мы дрались дважды, провели 24 раунда. Я победил его, так что он больше не является для меня вызовом. Однако Головкин - это хороший бизнес. Так что если они выйдут на меня с привлекательным предложением, возможно, мы устроим третий бой", - сказал Альварес.
"Я дал ему 24 раунда, но он не смог побить меня". Альварес назвал условие для трилогии с Головкиным и пригрозил нокаутом
При этом ранее "Канело" отказался от третьего боя с Головкиным в сентябре. Вместо этого 2 ноября в Лас-Вегасе он попытается покорить четвертую весовую категорию - сразится с чемпионом WBO российским полутяжем (до 79,4 килограмма) Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО).
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