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Малоимущим гражданам не будут выдавать кредиты в Казахстане

Просмотров:454 Опубликовано: Сегодня, 10:05
Малоимущим гражданам не будут выдавать кредиты в Казахстане
Фото из открытых источников
Председатель национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане планируется ввести запрет на предоставление беззалоговых кредитов гражданам с низкими доходами, передает NUR.KZ.

«Для ограничения системных рисков, связанных с неконтролируемым ростом долговой нагрузки населения, в июле был принят закон, предусматривающий включение в периметр регулирования всех субъектов потребительского кредитования.

До конца года будут приняты меры, предусматривающие запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней, а также запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума», - сообщил Досаев.

По словам главы нацбанка, в пакете будут приняты меры регулирования, направленные на дестимулирование выдачи беззалоговых потребительских займов, особенно гражданам с низкими доходами.

В целом, по его словам, за период с апреля по август текущего года кредитный портфель банковского сектора увеличился на 6,0%, или с 750,9 млрд тенге до 13,2 трлн тенге. С начала года рост составил 1,0%, что, в первую очередь, связано с увеличением кредитного портфеля физических лиц на 16,0% - до 6,2 трлн тенге.

Объем кредитов юридическим лицам снизился на 9,2% до 7,1 трлн тенге на фоне списания в 1 квартале текущего года неработающих кредитов бизнеса.

Долгосрочные кредиты по итогам августа составили 11,3 трлн тенге, краткосрочные – 1,9 трлн тенге.

В структуре кредитного портфеля физических лиц значительный вклад приходится на потребительские кредиты, которые с начала года выросли на 17,4% до 3,9 трлн тенге.

Ранее зампред национального банка Олег Смоляков на брифинге в СЦК о мерах по снижению долговой нагрузки граждан сообщил, что речи о формировании черного списка из тех, кому государство списывает кредиты, нет, и эти граждане смогут в будущем без проблем получить кредиты.

«Никакого черного списка нет. Происходит погашение от третьего лица задолженности физических лиц. Это не является негативным фактором. Это погашение и это нейтральная информация для получения в будущем кредитов.

Она никак негативно не будет влиять на возможность данных граждан получать кредиты в дальнейшем», - сказал тогда Смоляков


Источник: nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 12:40
этого надо было сделать 20 лет назад. зачем этого делать сейчас, если основная часть уже погрязли в кредитах. пока народ не будет мыслить на европейском уровне, ничего не изменится.
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 10:27
Наконец то, хоть одна адекватная новость

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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