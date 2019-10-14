Малоимущим гражданам не будут выдавать кредиты в Казахстане

Председатель национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане планируется ввести запрет на предоставление беззалоговых кредитов гражданам с низкими доходами, передает NUR.KZ.
«Для ограничения системных рисков, связанных с неконтролируемым ростом долговой нагрузки населения, в июле был принят закон, предусматривающий включение в периметр регулирования всех субъектов потребительского кредитования.
До конца года будут приняты меры, предусматривающие запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней, а также запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума», - сообщил Досаев.
По словам главы нацбанка, в пакете будут приняты меры регулирования, направленные на дестимулирование выдачи беззалоговых потребительских займов, особенно гражданам с низкими доходами.
В целом, по его словам, за период с апреля по август текущего года кредитный портфель банковского сектора увеличился на 6,0%, или с 750,9 млрд тенге до 13,2 трлн тенге. С начала года рост составил 1,0%, что, в первую очередь, связано с увеличением кредитного портфеля физических лиц на 16,0% - до 6,2 трлн тенге.
Объем кредитов юридическим лицам снизился на 9,2% до 7,1 трлн тенге на фоне списания в 1 квартале текущего года неработающих кредитов бизнеса.
Долгосрочные кредиты по итогам августа составили 11,3 трлн тенге, краткосрочные – 1,9 трлн тенге.
В структуре кредитного портфеля физических лиц значительный вклад приходится на потребительские кредиты, которые с начала года выросли на 17,4% до 3,9 трлн тенге.
Ранее зампред национального банка Олег Смоляков на брифинге в СЦК о мерах по снижению долговой нагрузки граждан сообщил, что речи о формировании черного списка из тех, кому государство списывает кредиты, нет, и эти граждане смогут в будущем без проблем получить кредиты.
«Никакого черного списка нет. Происходит погашение от третьего лица задолженности физических лиц. Это не является негативным фактором. Это погашение и это нейтральная информация для получения в будущем кредитов.
Она никак негативно не будет влиять на возможность данных граждан получать кредиты в дальнейшем», - сказал тогда Смоляков
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