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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане подорожает хлеб

Просмотров:615 Опубликовано: Сегодня, 11:29
В Казахстане подорожает хлеб
Фото из открытых источников
В Казахстане подорожает хлеб, об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, сейчас цена на хлеб составляет 75-78 тенге в зависимости от региона. "Я предполагаю, что (произойдет. - Прим. редакции) незначительное повышение - в районе 80-82 тенге", - добавил министр. При этом он подчеркнул, что это незначительный рост цен.

"Для того чтобы не допустить резкого повышения цен на хлеб, мы с АО "НК "Продкорпорация" занимаемся закупкой зерна из стабилизационных фондов. Кроме этого, каждый областной акимат закупает в стабилизационных фондах зерно и муку. Ежегодно для стабилизации на внутреннем рынке, начиная с февраля по июль каждого года, "Продкорпорацией" реализуется между комбинатами от 150 до 250 тысяч тонн зерна. В этом году 150 тысяч тонн зерна реализовали на внутреннем рынке, чтобы не было резкого повышения цены на хлеб", - сказал глава МСХ на пресс-конференции в СЦК.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:45
Цитата: Ingul
Или опять надо осваивать целину?

какая целина? некогда.
еще не весь бюджет освоен.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 13:17
На такой территории и не можем себя прокормить.
Или опять надо осваивать целину?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Toryn
  • Ingul
  • ЁмоЁ
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:48
спасибо вам большое за заботу!
давно пора!

главное чтобы в конце года официальная инфляция у вас не была больше 5%
 
 

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