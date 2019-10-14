В Казахстане подорожает хлеб, об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По его словам, сейчас цена на хлеб составляет 75-78 тенге в зависимости от региона. "Я предполагаю, что (произойдет. - Прим. редакции) незначительное повышение - в районе 80-82 тенге", - добавил министр. При этом он подчеркнул, что это незначительный рост цен.



"Для того чтобы не допустить резкого повышения цен на хлеб, мы с АО "НК "Продкорпорация" занимаемся закупкой зерна из стабилизационных фондов. Кроме этого, каждый областной акимат закупает в стабилизационных фондах зерно и муку. Ежегодно для стабилизации на внутреннем рынке, начиная с февраля по июль каждого года, "Продкорпорацией" реализуется между комбинатами от 150 до 250 тысяч тонн зерна. В этом году 150 тысяч тонн зерна реализовали на внутреннем рынке, чтобы не было резкого повышения цены на хлеб", - сказал глава МСХ на пресс-конференции в СЦК.