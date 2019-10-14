Концерн Shell отказался от разработки нефтяного месторождения в Каспийском море

Начало разработок нефтяных месторождений Каламкас-море и Хазар в казахстанском секторе Каспийского моря может быть перенесено на неопределенный срок из-за отказа инвестора – англо-голландского концерна Shell – от участия в проекте.



Дорогое удовольствие



На минувшей неделе компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» (НКОК) и «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б. В.» (КМОК) объявили об отмене проведения общественных слушаний по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ПредОВОС) к технико-экономическому обоснованию (ТЭО) обустройства месторождений Каламкас-море и Хазар. Напомним, мероприятие должно было состояться 1 октября 2019 года в Актау.



В службе по внешним связям Shell Kazakhstan, которой принадлежат 55% доли участия в КМОК, «Курсиву» рассказали, что концерн Shell принял решение не продолжать совместную разработку проекта «Каламкаc-море – Хазар».



«Это обусловлено сложной экономикой проекта. Shell применяет строгие инвестиционные критерии при принятии решений касательно капитальных проектов. Данный проект был признан недостаточно конкурентным по отношению к другим проектам в глобальном портфеле инвестиций концерна», – ответили в компании на вопрос «Курсива».



Каламкас-море – нефтяное месторождение, расположенное в казахстанском секторе Каспийского моря и разрабатываемое консорциумом международных компаний в рамках Северо-Каспийского проекта, оператором которого является НКОК. Согласно данным из открытых источников, геологические запасы месторождения составляют около 150 млн т нефти и 15 млрд куб. м газа.



Хазар – нефтегазовое месторождение, также находящееся в шельфе Каспия, входит в контрактную территорию «Жемчужина». Правом на разработку обладает ряд нефтяных компаний во главе с британско-нидерландским концерном Royal Dutch Shell, которому принадлежит 55% доли участия в проекте. Операционной компанией по выполнению нефтяных операций в рамках Соглашения о разделе продукции определена КМОК.



По некоторым данным, запасы Хазара оценивают в 40 млн т нефти и 10 млрд куб. м газа. А запасы всего блока «Жемчужина», в структуру которого входят также месторождения Ауэзов, Нарын и Тулпар, оцениваются в 100 млн т нефти.



В сентябре этого года управляющий директор НКОК Ричард Хоув в ходе расширенного совещания по развитию нефтегазовой отрасли республики сообщил, что оператор ведет работы по подготовке к освоению месторождения Каламкас-море.



«Предпочтительной концепцией является совместное освоение с соседним месторождением Хазар компании КМОК по блоку «Жемчужина», – пояснил тогда г-н Хоув.



По его словам, это может максимально увеличить рентабельность обоих проектов, позволяя обеспечить значительную доходность как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации. Кроме того, глава НКОК отметил, что извлекаемые запасы этих двух месторождений составляют 80 млн т нефти.



«План совместного освоения месторождения будет представлен в следующем квартале. Если Министерство энергетики утвердит, то в начале следующего года начнем проектирование», – обещал тогда Ричард Хоув.



По информации министра энергетики РК Каната Бозумбаева, выступившего на том же совещании, в период до 2025 года в разработку морских месторождений Исатай, Абай, Женис, Каламкас-море и Хазар будет инвестировано более $5 млрд.



Старые счеты – спорные вопросы



Агентство Bloomberg сообщило, что Казахстан потребует $1 млрд у Royal Dutch Shell, Eni и их партнеров в счет урегулирования спора по поводу распределения доходов по Карачаганакскому проекту.



Спустя несколько дней министр энергетики Канат Бозумбаев в интервью «Рейтер» подтвердил, что республика в ходе арбитражного разбирательства готова договориться с акционерами консорциума. «Мы приверженцы договариваться. Но на каких-то условиях, без ущемления интересов государства», – передает слова министра агентство.



Напомним, Казахстан ведет многолетний спор о разделе прибыли с участниками проекта освоения нефтегазового месторождения Карачаганак. Казахстанская сторона считает, что инвесторы полностью вернули вложенные средства, и требует пересмотра механизма раздела продукции по месторождению. Осенью прошлого года Министерство энергетики РК распространило сообщение о том, что «правительство Казахстана в лице Министерства энергетики РК, Министерства финансов РК и полномочного органа – ТОО «PSA», а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний Eni, Shell, Chevron, «Лукойл» и «КазМунайГаз» достигли принципиальных договоренностей по дружественному урегулированию спора по Индексу объективности».



В частности, в сообщении Минэнерго говорилось: «Консорциум выплатит Казахстану денежную компенсацию в размере $1,111 млрд. Будут внесены изменения в механизм раздела продукции ОСРП, что обеспечит республике дополнительные доходы от проекта в размере около $415 млн до 2037 года при цене $80 за баррель. Консорциум предоставит республике долгосрочный заем сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере $1 млрд, либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа республики от займа) в сумме около $200 млн».



Окончательное соглашение планировалось подписать до конца 2018 года. Теперь же, как выясняется, спор до конца не урегулирован.



Отметим, что 24 сентября, буквально за пару дней до того, как появились новости об отказе Shell от совместной реализации проекта «Каламкас-море – Хазар» и претензиях республики к акционерам Карачаганакского проекта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в США встретился с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном Ван Барденом. Пресс-служба Акорды сообщила, что стороны обсудили сотрудничество в реализации нефтегазовых проектов.



Стоит обратить внимание на еще одно громкое заявление, прозвучавшее в эти дни. Вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков в интервью «Рейтер» сообщил, что на месторождении Кашаган может появиться газоперерабатывающий завод мощностью 1 млрд куб. м в год и стоимостью $1 млрд. При этом, по словам чиновника, пока не известно, кто будет финансировать строительство завода.



Позже первый заместитель министра энергетики РК Махамбет Досмухамбетов в ходе брифинга пояснил, что газоперерабатывающий завод необходим для утилизации объемов попутного газа, который сдерживает увеличение объемов добычи нефти на Кашагане.



А у вас есть газ?



Между тем не исключено, что именно вопросы утилизации попутного газа стали камнем преткновения при утверждении проекта совместного освоения месторождений Каламкас-море и Хазар.



Дело в том, что Казахстан ищет способы увеличить объемы производства товарного газа. Согласно данным Минэнерго, в 2018 году в республике было произведено 56 млрд куб. м газа, из них на экспорт ушло только 19 млрд куб. м. Остальной объем газа был направлен на внутреннее потребление. При этом с ростом уровня газификации страны вырастет и внутренний спрос на газ.



Сегодня уровень газификации страны достиг 50%, или 9 млн человек. С завершением строительства магистрального трубопровода «Сарыарка» доступ к голубому топливу получат еще 2 млн человек.



Напомним, выступая на недавнем совещании по развитию нефтегазового комплекса страны, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что несмотря на прогнозируемый рост добычи до 80 млрд куб. м к 2030 году, с учетом газификации страны и развития нефтегазохимии, экспортных объемов может не хватать или вообще не быть.



На сегодняшний день казахстанское законодательство запрещает сжигание попутного газа при добыче нефти: его можно утилизировать путем переработки или закачивать обратно в пласт для поддержания пластового давления. К примеру, только ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) ежегодно закачивает в пласт 3,2 млрд куб. м газа при общегодовом объеме добычи нефти в 28 млн т.



При этом, согласно ПредОВОС к проекту ТЭО разработки месторождений Каламкас-море и Хазар, которую планировалось обсудить на общественных слушаниях в Актау, рекомендуемым вариантом добычи нефти называется газлифтный способ с использованием собственного попутно-добываемого газа.



Вместе с тем, по данным президента Токаева, в мире наблюдается рост потребления природного газа. К 2040 году спрос вырастет почти в 1,5 раза и составит более 5,5 трлн куб. м. Доля газа среди других источников энергии увеличится с сегодняшних 23 до 26%. А доля нефти сократится с 40 до 30%. Поэтому Казахстан уже сегодня предлагает нефтяным компаниям увеличить производство товарного газа за счет внедрения современных технологий повышения пластового давления....