Казахстан и Азербайджан продлили безвизовый режим до 90 дней

Граждане обоих стран будут освобождены от необходимости регистрации на месяц, а также получат возможность совершать взаимные безвизовые поездки сроком до 90 дней



НУР-СУЛТАН, 14 окт — Sputnik. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев внесли изменения в соглашение о взаимных безвизовых поездках между странами.



Безвизовый режим в Казахстане и Азербайджане продлен до 90 дней, сообщает Sputnik Азербайджан.



Документ был подписан на встрече министров стран Тюркского совета в Баку.



Было решено разрешить казахстанцам и азербайджанцам совершать безвизовые поездки до 90 дней. Соглашение также позволяет гражданам обоих государств находиться на территории страны без регистрации в течение 30 дней.



Изменения вступят в силу после ратификации документа парламентами двух стран.



Отметим, с 30 сентября Казахстан увеличил список стран с безвизовым режимом въезда. В перечень дополнительно включены следующие 12 стран: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины.