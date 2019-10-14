Казахстан и Азербайджан продлили безвизовый режим до 90 дней

Граждане обоих стран будут освобождены от необходимости регистрации на месяц, а также получат возможность совершать взаимные безвизовые поездки сроком до 90 дней
НУР-СУЛТАН, 14 окт — Sputnik. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев внесли изменения в соглашение о взаимных безвизовых поездках между странами.
Безвизовый режим в Казахстане и Азербайджане продлен до 90 дней, сообщает Sputnik Азербайджан.
Документ был подписан на встрече министров стран Тюркского совета в Баку.
Было решено разрешить казахстанцам и азербайджанцам совершать безвизовые поездки до 90 дней. Соглашение также позволяет гражданам обоих государств находиться на территории страны без регистрации в течение 30 дней.
Изменения вступят в силу после ратификации документа парламентами двух стран.
Отметим, с 30 сентября Казахстан увеличил список стран с безвизовым режимом въезда. В перечень дополнительно включены следующие 12 стран: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины.
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