Зарплату преподавателям вузов повысят до 10 января 2020 года в Казахстане

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, когда преподавателям вузов повысят зарплату, передает Today.kz.



"Главой государства обозначены цели в области усиления качества образования и поддержки педагогов. Исходя из этого, первоочередная задача,

которая ставится нашим министерством перед ректорами подведомственных госвузов – это повышение заработной платы для преподавателей - от 30% до 50%. Срок исполнения – до 10 января 2020 года. Это решение имеет под собой четкие основания: был проведен анализ бюджетов вузов, показавший наличие финансовых резервов, за счет которых можно увеличить фонд оплаты труда. На фоне сложившейся ситуации, когда преподаватели ряда наших университетов получают заработную плату в размере 60-70 тысяч тенге, требовать повышения качества абсолютно нереально. ЕНУ имени Гумилева, Каспийский, Таразский педагогический университеты стали пионерами в этом деле. Остальные вузы также должны неукоснительно исполнить мое поручение в обозначенные сроки", – отметил глава ведомства.



По его словам, перед ректорами поставлена задача по поддержке академиков, работающих в госвузах, через установку специальных доплат.



"Академиков (Национальной академии) в вузах не так много, поэтому мы просто обязаны поддержать нашу научную элиту. Хочу особо отметить, что эти меры не потребуют дополнительных средств из госбюджета и каких-либо иных усилий. Отдельный вопрос, целевая поддержка молодых ученых. В будущем будут приняты меры по разработке финансового механизма по поддержке молодых ученых, нацеленных на развитие отечественной науки", – добавил Аймагамбетов.