Плагиат в научной работе Фатимы Жакыповой подтвердили российские эксперты

В научной работе казахстанской чиновницы содержатся 52% плагиата.



Российская компания обнаружила в диссертации вице-министра образования и науки Республики Казахстан Фатимы Жакыповой плагиат, передает Today.kz. Об этом рассказал исполнительный директор компании Антиплагиат Юрий Чехович.



"Наши специалисты провели тщательный анализ текста диссертации Фатимы Жакыповой и подтвердили, что не менее 52% текста диссертации являются практически полной копией текстов статей и диссертаций из коллекции диссертаций Российской государственной библиотеки. Следует отметить, что значительная часть текста результатов исследованной диссертационной работы оказалась заимствованной", - сообщил он.



Он подчеркнул, что общественность Республики Казахстан была введена в заблуждение информацией о том, что диссертация вице-министра была проверена в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) "в соответствии с технологией системы "Антиплагиат"".



"Несмотря на многочисленные предложения со стороны компании Антиплагиат,национальный центр никогда не закупал "технологию "Антиплагиат" у ее правообладателя и никогда не пользовалось услугами нашей компании. Какую именно технологию использовало акционерное общество при проверке диссертации Жакыповой, из представленного выше документа выяснить не представляется возможным", - добавил он.



Чехович отметил, что из документа следует, что сравнение проводилось только с фондом АО "НЦГНТЭ", о котором из открытых источников известно, что он включает в себя исключительно диссертации и научные отчеты Республики Казахстан. Сравнение с иными материалами, например, с фондом диссертаций Российской государственной библиотеки, коллекцией Научной электронной библиотеки Elibrary и открытыми ресурсами сети Интернет, АО "НЦГНТЭ" не производилось.



"Система "Антиплагиат" работает с 2005 года и проводит анализ по базе более 800 млн источников, включая упомянутые в пункте 2 базы данных. Таким образом, мы имеем достаточные основания утверждать, что проверка по нашей системе дает самую достоверную информацию о наличии неправомерных заимствований в тексте диссертации Фатимы Жакыповой", - заверил он.



Ранее директор Департамента административной работы и государственных закупок Министерства образования и науки Республики Казахстан Анар Каирбекова обвинила вице-министра образования и науки Фатиму Жакыпову в плагиате при написании докторской диссертации. На громкое заявление отреагировал вице-министр образования Рустем Бигари. Чиновница подала иск о защите чести после обвинений в коррупции.