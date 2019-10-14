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Плагиат в научной работе Фатимы Жакыповой подтвердили российские эксперты

Просмотров:539 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Плагиат в научной работе Фатимы Жакыповой подтвердили российские эксперты
Фото из открытых источников
В научной работе казахстанской чиновницы содержатся 52% плагиата.

Российская компания обнаружила в диссертации вице-министра образования и науки Республики Казахстан Фатимы Жакыповой плагиат, передает Today.kz. Об этом рассказал исполнительный директор компании Антиплагиат Юрий Чехович.

"Наши специалисты провели тщательный анализ текста диссертации Фатимы Жакыповой и подтвердили, что не менее 52% текста диссертации являются практически полной копией текстов статей и диссертаций из коллекции диссертаций Российской государственной библиотеки. Следует отметить, что значительная часть текста результатов исследованной диссертационной работы оказалась заимствованной", - сообщил он.

Он подчеркнул, что общественность Республики Казахстан была введена в заблуждение информацией о том, что диссертация вице-министра была проверена в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) "в соответствии с технологией системы "Антиплагиат"".

"Несмотря на многочисленные предложения со стороны компании Антиплагиат,национальный центр никогда не закупал "технологию "Антиплагиат" у ее правообладателя и никогда не пользовалось услугами нашей компании. Какую именно технологию использовало акционерное общество при проверке диссертации Жакыповой, из представленного выше документа выяснить не представляется возможным", - добавил он.

Чехович отметил, что из документа следует, что сравнение проводилось только с фондом АО "НЦГНТЭ", о котором из открытых источников известно, что он включает в себя исключительно диссертации и научные отчеты Республики Казахстан. Сравнение с иными материалами, например, с фондом диссертаций Российской государственной библиотеки, коллекцией Научной электронной библиотеки Elibrary и открытыми ресурсами сети Интернет, АО "НЦГНТЭ" не производилось.

"Система "Антиплагиат" работает с 2005 года и проводит анализ по базе более 800 млн источников, включая упомянутые в пункте 2 базы данных. Таким образом, мы имеем достаточные основания утверждать, что проверка по нашей системе дает самую достоверную информацию о наличии неправомерных заимствований в тексте диссертации Фатимы Жакыповой", - заверил он.

Ранее директор Департамента административной работы и государственных закупок Министерства образования и науки Республики Казахстан Анар Каирбекова обвинила вице-министра образования и науки Фатиму Жакыпову в плагиате при написании докторской диссертации. На громкое заявление отреагировал вице-министр образования Рустем Бигари. Чиновница подала иск о защите чести после обвинений в коррупции.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • бася
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 18:20
Я не понимаю, ее должность предполагает наличие докторской степени?
Если нет, то чего так судорожно держаться из последних сил?
Ну не ученый она, неужели не видно?
Что уж позориться то, божьей росой прикрываться? Давно уж сама подала бы в отставку. Чтобы начальника не подводить, он то вроде пока хорошие мысли продвигает.

Либо чиновником пахать, либо над докторской диссертацией. Совмешать невозможно, разве она гений Энштейн? Честно говоря, посмотришь на этих важных персон и не удивляешься уже надменным местным чиновничьим лицам от образования.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:27
специалисты провели тщательный анализ текста диссертации Фатимы Жакыповой и подтвердили, что не менее 52% текста диссертации являются практически полной копией текстов статей и диссертаций

это фиаско братан Фатима lol
 
 

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