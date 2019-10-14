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Рабочих из Китая избили в Алматинской области – генконсул сделала заявление

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Рабочих из Китая избили в Алматинской области – генконсул сделала заявление
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 14 окт — Sputnik. Избитый китайский рабочий попросил помощи у генерального консула КНР в Алматы. Мужчина заявил, что он и его коллеги не чувствуют себя в Казахстане в безопасности.

Генконсул Гэн Липин сделала заявление после потасовки казахстанцев и китайцев близ Талдыкоргана. Оно есть в распоряжении Sputnik Казахстан.

"Вчера я получила письмо от китайского рабочего с просьбой о помощи. В нем говорилось, что он является рабочим, занимающимся реконструкцией дорог в Казахстане. Восьмого октября несколько его товарищей по работе были избиты группой местных жителей, напавших на них, не разбираясь, что к чему. Двое из них получили серьезные переломы и были доставлены в больницу", - написала Липин.

Она продолжила, что после прочтения письма "почувствовала сильное беспокойство и гнев". Липин переживает за своих соотечественников, которые, с ее слов, подверглись внезапной атаке.

"Тот факт, что этот инцидент случился в такой мирной и интернациональной стране, как Казахстан, заставляет меня испытывать еще большее недоумение и огорчение. Надеюсь, что виновные будут наказаны в соответствии с законом", - добавила она.

Конфликт казахстанцев и китайцев

Потасовка между казахстанцами и китайцами произошла на предприятии Citic Construction, которое строит участок автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск.

В полиции сообщили, что этническому казаху нанесли телесные повреждения, относящиеся к легкой категории вреда здоровью. На следующий день группа местных жителей избила несколько рабочих-иностранцев, не вникнув в суть конфликта.

Идет расследование по статье "Хулиганство". Виновным грозит наказание в виде штрафа в размере до 2 тысяч месячных расчетных показателей (5 миллионов 050 тысяч тенге или около 13 тысяч долларов) либо исправительных работам в том же размере, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Что произошло между рабочими

Липин рассказала свою версию случившегося. С ее слов, по вине местного рабочего была испорчена часть построенной дороги. Руководитель с китайской стороны потребовал исправить ситуацию, между ними завязался спор, к которому присоединились другие.

"В дальнейшем стороны примирились, спор утих. Однако утром следующего дня, когда китайские рабочие собирались на работу, их окружила толпа неизвестных и избила", - написала Липин.

Она добавила, что "китайские рабочие вели себя сдержанно".

"Я, честно, не понимаю, откуда берутся эти новости, распространяемые в интернете, о том, что китайские рабочие избили казахстанских рабочих, что китайские рабочие используют детский труд, а также о плохих еде и жилье, предоставляемых китайской компанией!" - высказалась она.

Липин выразила мнение, что, несмотря на случившееся, она считает большинство казахстанцев искренними и дружелюбными.

"Я твердо убеждена, что все эти отдельные инциденты не будут причинять беспокойства и препятствовать дружественному сотрудничеству Китая и Казахстана, и при тщательной заботе и общих усилиях наши пути сотрудничества будут становиться все шире и шире, а двусторонние отношения между нашими странами – еще прекраснее", - высказалась она.

Реконструкция автотрассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск входит в список 55 казахстанско-китайских проектов индустриально-инвестиционного сотрудничества на общую сумму 27 миллиардов долларов.


Источник: sputniknews.kz
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