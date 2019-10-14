«Выпустите меня, тут, черт возьми, темно!» Ирландец устроил розыгрыш на собственных похоронах — чтобы родственникам не было так грустно

При жизни ирландец Шей Брэдли обожал розыгрыши. Перед смертью он сделал прощальную аудиозапись, которую попросил включить на своих похоронах. И вот Брэдли умер — родственники собрались и оплакивают его у его могилы. И тут из гроба раздается неожиданное «Привет». Затем — стук по дереву и выкрики «Выпустите меня, тут, черт возьми, темно!»
Разумеется, это запись — Брэдли решил притвориться, что его похоронили заживо. Судя по всему, родственники чего-то такого и ожидали от него. Запись их не напугала, а развеселила. Слезы сменились смехом, а умерший напоследок завел замогильную песню.
Видео с похорон в фейсбуке опубликовала Андреа Брэдли, дочь Шея. Она рассказала, что этот розыгрыш стал его последней волей. «Вот это человек — заставил нас смеяться даже в момент невероятной грусти», — добавила дочь умершего.
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