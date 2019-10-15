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США ввели санкции против Турции

Просмотров:60 Опубликовано: Сегодня, 07:33
США ввели санкции против Турции
Фото из открытых источников
США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В санкционный список внесены министерство энергетики и министерство обороны Турции, а также три должностных лица: министр обороны, экс-командующий Генштабом Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Санкции введены в связи с ситуацией в Сирии.

"Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, целью которого является оказать давление на Турцию, чтобы она прекратила военное наступление против северо-востока Сирии, и немедленно осуществить прекращение огня. Исполнительный указ дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - говорится в письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео.


Источник: Tengrinews.kz
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