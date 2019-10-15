Сыроежкина лишили гражданства Казахстана

Константина Сыроежкина лишили казахстанского гражданства, сообщает корреспондент Тengrinews.kz. Данную информацию подтвердили в Алматинском городском суде."Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Константин Сыроежкин признан виновным в государственной измене и осужден к 10 годам лишения свободы. Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан", - говорится в официальном сообщении.Сообщается, что отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности."После отбытия основного вида наказания на основании статьи 51 Уголовного кодекса, Константин Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на пять лет", - также сообщили в суде.Приговор пока не вступил в законную силу.Константина Сыроежкина арестовали в феврале этого года по подозрению в государственной измене. 7 октября суд вынес приговор: Сыроежкина признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы.Константин Сыроежкин - кандидат исторических наук и доктор политических наук. В 1995-2000 годах занимал пост заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Казахстана. В 1997 году координировал программу "Китай, Центральная, Юго-Восточная Азия" информационно-аналитического центра Kazakhstan. В 2003-2006 годах руководил аналитическим центром и был ведущим экспертом Агентства по исследованию рентабельности инвестиций. С 2006 года работал главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований.