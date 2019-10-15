Раскрыта неожиданная опасность дверных глазков

Дверные глазки, призванные защищать хозяев квартир и домов от нежелательных гостей, на самом деле таят в себе скрытую угрозу. О возможности их неправомерного использования рассказали японские полицейские, пишет The Mainichi.



Классические дверные глазки позволяют злоумышленникам наблюдать за теми, кто находится внутри жилого помещения. Соответствующие инструкции размещены в свободном доступе в интернете. Следить за жильцами можно, например, с помощью обычного монокуляра, приложенного к глазку.



В минувшем августе полиция города Фукуока, расположенного на севере японского острова Кюсю, задержала 40-летнего мужчину за то, что он именно таким образом наблюдал за понравившейся ему женщиной. Японец увидел ее на железнодорожной станции, влюбился, проследовал за ней до дома, выяснил, в какой именно квартире живет «жертва», и начал периодически наблюдать за ее жизнью через дверной глазок. Он также попытался сфотографировать даму через дверь, но забыл вставить в фотоаппарат карту памяти, поэтому снимки не сохранились.



Полицейским мужчина рассказал, что инструкцию по слежению за людьми через дверные глазки он нашел на популярном видеохостинге YouTube. Прокуратура не стала предъявлять влюбленному никаких обвинений: он смог самостоятельно урегулировать конфликт с женщиной.



Кимихиро Хино, профессор из Токийского университета, заявил The Mainichi, что необходимо закрывать глазок с внутренней стороны жилого помещения. Для этого можно использовать, например, небольшой магнит. В интернете есть и другие советы для тех, кто хочет защититься от чужих глаз: можно купить специальную крышку для глазка, а также заклеивать его клейкой лентой. Кроме того, рекомендуется вешать небольшую занавеску между коридором и жилыми помещениями.



В январе дверной глазок в городе Новотроицке помог раскрыть убийство россиянина: он был оборудован камерой и записал, как в жилом доме один мужчина в порыве ярости до смерти забил другого.