«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Октября
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.62 KZT
  • €1 = 429.98 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раскрыта неожиданная опасность дверных глазков

Просмотров:2790 Опубликовано: Сегодня, 11:36
Раскрыта неожиданная опасность дверных глазков
Фото: Depositphotos
Дверные глазки, призванные защищать хозяев квартир и домов от нежелательных гостей, на самом деле таят в себе скрытую угрозу. О возможности их неправомерного использования рассказали японские полицейские, пишет The Mainichi.

Классические дверные глазки позволяют злоумышленникам наблюдать за теми, кто находится внутри жилого помещения. Соответствующие инструкции размещены в свободном доступе в интернете. Следить за жильцами можно, например, с помощью обычного монокуляра, приложенного к глазку.

В минувшем августе полиция города Фукуока, расположенного на севере японского острова Кюсю, задержала 40-летнего мужчину за то, что он именно таким образом наблюдал за понравившейся ему женщиной. Японец увидел ее на железнодорожной станции, влюбился, проследовал за ней до дома, выяснил, в какой именно квартире живет «жертва», и начал периодически наблюдать за ее жизнью через дверной глазок. Он также попытался сфотографировать даму через дверь, но забыл вставить в фотоаппарат карту памяти, поэтому снимки не сохранились.

Полицейским мужчина рассказал, что инструкцию по слежению за людьми через дверные глазки он нашел на популярном видеохостинге YouTube. Прокуратура не стала предъявлять влюбленному никаких обвинений: он смог самостоятельно урегулировать конфликт с женщиной.

Кимихиро Хино, профессор из Токийского университета, заявил The Mainichi, что необходимо закрывать глазок с внутренней стороны жилого помещения. Для этого можно использовать, например, небольшой магнит. В интернете есть и другие советы для тех, кто хочет защититься от чужих глаз: можно купить специальную крышку для глазка, а также заклеивать его клейкой лентой. Кроме того, рекомендуется вешать небольшую занавеску между коридором и жилыми помещениями.

В январе дверной глазок в городе Новотроицке помог раскрыть убийство россиянина: он был оборудован камерой и записал, как в жилом доме один мужчина в порыве ярости до смерти забил другого.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика