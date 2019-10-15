Убийство девочки в Саратове: зэки пообещали расправиться с подозреваемым

К заключенному применят меры государственной защиты и переведут в одиночную камеру следственного изолятора.
Заключенные готовятся к физической расправе подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Об этом сотрудники ФСИН узнали из перехваченной записки зэков, сообщает Telegram-канал "Силовики".
- Криминальные авторитеты призывают к физическому уничтожению убийцы 9-летней девочки, - сказано в канале.
Сообщается, что к заключенному применят меры государственной защиты и переведут в одиночную камеру следственного изолятора.
9 октября школьница из Саратова пошла на учебу и не вернулась. За поиски взялись местные жители. Тело девочки было найдено в гаражном кооперативе возле ее дома в ночь на 11 октября.
Подозреваемый в убийстве заявил, что он самовольно завладел заброшенным гаражом, где он и убил девочку из-за страха разоблачения.
Убийство школьницы всколыхнуло весь город. 11 октября к зданию МВД пришла толпа и требовала выдать подозреваемого для расправы. Заместитель директора ФСИН России выразил уверенность, что убийца будет приговорен к пожизненному заключению. Однако многие россияне требуют расстрела, равно как и возвращения этой меры наказания.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.