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Убийство девочки в Саратове: зэки пообещали расправиться с подозреваемым

Просмотров:543 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Убийство девочки в Саратове: зэки пообещали расправиться с подозреваемым
Фото из открытых источников
К заключенному применят меры государственной защиты и переведут в одиночную камеру следственного изолятора.

Заключенные готовятся к физической расправе подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Об этом сотрудники ФСИН узнали из перехваченной записки зэков, сообщает Telegram-канал "Силовики".

- Криминальные авторитеты призывают к физическому уничтожению убийцы 9-летней девочки, - сказано в канале.

Сообщается, что к заключенному применят меры государственной защиты и переведут в одиночную камеру следственного изолятора.

9 октября школьница из Саратова пошла на учебу и не вернулась. За поиски взялись местные жители. Тело девочки было найдено в гаражном кооперативе возле ее дома в ночь на 11 октября.

Подозреваемый в убийстве заявил, что он самовольно завладел заброшенным гаражом, где он и убил девочку из-за страха разоблачения.

Убийство школьницы всколыхнуло весь город. 11 октября к зданию МВД пришла толпа и требовала выдать подозреваемого для расправы. Заместитель директора ФСИН России выразил уверенность, что убийца будет приговорен к пожизненному заключению. Однако многие россияне требуют расстрела, равно как и возвращения этой меры наказания.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:00
дичайшая история.
просто жутко даже представить.
 
 

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