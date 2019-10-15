Убийство девочки в Саратове: зэки пообещали расправиться с подозреваемым

К заключенному применят меры государственной защиты и переведут в одиночную камеру следственного изолятора.



Заключенные готовятся к физической расправе подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Об этом сотрудники ФСИН узнали из перехваченной записки зэков, сообщает Telegram-канал "Силовики".



- Криминальные авторитеты призывают к физическому уничтожению убийцы 9-летней девочки, - сказано в канале.



Сообщается, что к заключенному применят меры государственной защиты и переведут в одиночную камеру следственного изолятора.



9 октября школьница из Саратова пошла на учебу и не вернулась. За поиски взялись местные жители. Тело девочки было найдено в гаражном кооперативе возле ее дома в ночь на 11 октября.



Подозреваемый в убийстве заявил, что он самовольно завладел заброшенным гаражом, где он и убил девочку из-за страха разоблачения.



Убийство школьницы всколыхнуло весь город. 11 октября к зданию МВД пришла толпа и требовала выдать подозреваемого для расправы. Заместитель директора ФСИН России выразил уверенность, что убийца будет приговорен к пожизненному заключению. Однако многие россияне требуют расстрела, равно как и возвращения этой меры наказания.