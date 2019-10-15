Казахстанских детей затравили сладким: каждый пятый с ожирением

В Казахстане растет число детей с избыточным весом и ожирением, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу представительства Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в РК.



В распространенном сообщении отмечено, что в Казахстане ситуация в области питания детей также вызывает беспокойство.



Растет число детей с избыточным весом и диагнозом «ожирение» – каждый пятый ребенок в возрасте 9 лет в Казахстане страдает от этого. Наиболее высокие показатели отмечаются среди городского населения и детей, не находившихся на грудном вскармливании.



Каждый десятый ребенок в возрасте до 5 лет имеет избыточный вес или ожирение. 21% детей в Казахстане в возрасте до 2 лет не получают фруктов или овощей. Меньше половины детей до 6 месяцев находится на исключительном грудном вскармливании – всего 38%.



Меньше половины детей продолжают получать грудное молоко после введения прикорма в 6 месяцев – 41% детей (данный показатель незначительно выше среди семей с наиболее высоким достатком).



«Достаточно разнообразно питаются дети в 49% казахстанских семей (дети в возрасте 6-23 месяцев). Дети школьного возраста регулярно потребляют сахаросодержащие прохладительные напитки, почти половина из детей – еженедельно. Дети подвергаются агрессивному маркетингу сахаросодержащих напитков», - добавляют в пресс-службе фонда.