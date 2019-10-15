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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В обменниках хотят проверять валютные сделки от 500 тыс тенге

Просмотров:5111 Опубликовано: 15-10-2019, 14:51
В обменниках хотят проверять валютные сделки от 500 тыс тенге
Фото: lsm.kz
Требования будут относиться как к физическим так и к юридическим лицам

В Казахстане предлагают мониторить и изучать операции в обменных пунктах на сумму более 500 тыс. тенге, передает LS.

Такая информация содержится в совместном приказе министерства финансов и постановлении Национального банка.

В документе отмечается, что требования распространяются на юридические и физические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты, а также на клиентов, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.

"В программу управления рисками клиентов внести: операции по покупке, продаже, обмену наличной иностранной валюты через обменные пункты на сумму, превышающую 500 тыс. тенге. В программу идентификации клиентов - совершение им разовой операции на сумму, превышающую 500 тыс. тенге, в том числе, путем реализации за один календарный день нескольких сделок. Обновление сведений о клиенте и бенефициарном собственнике с высоким уровнем риска осуществляется не реже одного раза в год", - сообщается в приказе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Документ находится на публичном обсуждении до 28 октября текущего года.

Напомним, в Казахстане предложили изучать процедуры по покупке безналичной иностранной валюты, которые клиент осуществляет систематически и (или) в значительных объемах.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 3 )

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Pinochet (Посетители) Вчера, 07:58
запретите валюту как в вашем любимом союзе.
откройте Березку для иностров, остальным выдавайте строго по пятьдесят марок если едут в ГДР.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 alanalda1 (Посетители) 15 октября 2019 22:10
Закручивают гайки. Чтобы народ с дуру не разбогател.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • alixah
  • alanalda1
  • Pinochet
 синдбад (Посетители) 15 октября 2019 19:58
Лучше бы отчитались о своих доходах .
 
 

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