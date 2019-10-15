В обменниках хотят проверять валютные сделки от 500 тыс тенге

Требования будут относиться как к физическим так и к юридическим лицам



В Казахстане предлагают мониторить и изучать операции в обменных пунктах на сумму более 500 тыс. тенге, передает LS.



Такая информация содержится в совместном приказе министерства финансов и постановлении Национального банка.



В документе отмечается, что требования распространяются на юридические и физические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты, а также на клиентов, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.



"В программу управления рисками клиентов внести: операции по покупке, продаже, обмену наличной иностранной валюты через обменные пункты на сумму, превышающую 500 тыс. тенге. В программу идентификации клиентов - совершение им разовой операции на сумму, превышающую 500 тыс. тенге, в том числе, путем реализации за один календарный день нескольких сделок. Обновление сведений о клиенте и бенефициарном собственнике с высоким уровнем риска осуществляется не реже одного раза в год", - сообщается в приказе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".



Документ находится на публичном обсуждении до 28 октября текущего года.



Напомним, в Казахстане предложили изучать процедуры по покупке безналичной иностранной валюты, которые клиент осуществляет систематически и (или) в значительных объемах.