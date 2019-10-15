Нефть дешевеет из-за неопределенностей между Китаем и США

Цены на нефть снизились на 1,8% до $58 за баррель, передает LS.



В 16:05 по времени Нур-Султана стоимость декабрьских фьючерсов составляла $58,32 за баррель. До этого она снижалась до $58,05 за баррель. Двумя днями ранее Brent продавался по цене выше $60 за баррель.



Отмечается, что стоимость черного золота падает на фоне неопределенности между США и Китаем. Подкрепили опасения заявления Пекина о желании провести больше переговоров перед заключением первой фазы торговой сделки с США.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что надеется на быстрое завершение оформления первой фазы торгового соглашения Вашингтона с Пекином. По его словам, Китай уже начал покупать сельхозпродукцию у американских фермеров и подтвердил согласие отказа от планов по повышению пошлин на китайскую продукцию, планировавшемуся на 15 октября 2019 года.