Цена на социальный хлеб повышаться не будет - МСХ

В Министерстве сельского хозяйства пообещали, что не допустят повышения цены на социальный хлеб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Ситуация с запасами зерна и муки в республике стабильная. Среднереспубликанская цена на хлеб из пшеничной муки первого сорта, на так называемый "социальный хлеб", составляет 76,5 тенге за булку. Цена на социальный хлеб повышаться не будет", - сообщили в министерстве.
По данным МСХ, в 2019 году убрано 15,1 миллиона гектаров, намолочено 19,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, рис и другие культуры. По предварительным прогнозам, с учетом переходящего остатка продовольственной пшеницы прошлого года, объем к распределению до следующего урожая составит 14,9 миллиона тонн, из них на внутреннее потребление предполагается использовать порядка 5,9 миллиона тонн, экспортный потенциал составит порядка 6-7 миллионов тонн.
На хлебоприемных предприятиях в наличии имеется 5,1 миллиона тонн зерна, в том числе зерно АО "Продкорпорация" в объеме 350 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Кроме того, Продкорпорация будет закупать до 300-350 тысяч тонн зерна. Ежемесячные запасы муки на предприятиях регионов составляют 178 тысяч тонн.
Ранее министр сельского хозяйства сообщил о возможном подорожании хлеба на фоне снижения урожая зерна из-за аномальной жары этого лета.
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