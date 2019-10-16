В Корее отменили систему поощрения выезда нелегалов

В посольстве Южной Кореи в Казахстане рассказали о новых правилах выезда нелегальных иностранцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С целью предотвращения безнаказанного выезда нелегальных иностранцев после совершения преступления, с 21 октября планируется внедрение новой формы заявки, согласно которой нелегальные иммигранты смогут покинуть территорию Южной Кореи только после предварительного уведомления местных властей о дате своего отъезда и прохождения соответствующей проверки".



"Также система поощрения для граждан, нелегально находящихся на территории Южной Кореи при добровольном выезде, сообщивших об этом только в день отъезда, прекращает свое существование. Данная мера не является ужесточением правил выезда. Отныне нелегальным иммигрантам без нарушения при выезде из страны необходимо заранее уведомить южнокорейские власти о дате планируемого выезда и пройти соответствующую проверку", - сообщили в посольстве в ответ на запрос редакции.



Ранее о том, что Южная Корея ужесточает правила выезда нелегальных иностранцев сообщало издание The Korea Times. По информации СМИ, усиленные правила вступают после недавнего инцидента с казахстанцем, сбившим на дороге ребенка и покинувшим страну на следующий день.



Им оказался 20-летний парень из Павлодара. После того как корейская сторона передала казахстанским властям соответствующие документы, мужчина вернулся в Сеул. На него завели уголовное дело, он находится в следственном изоляторе в городе Чанвон. В Корее ему могут предоставить государственного адвоката либо МИД Казахстана поможет с поиском хорошего адвоката за счет казахстанца.



В то же время сообщается, что пострадавший семилетний мальчик, который после ДТП попал в реанимацию, получил 18 переломов и травму головы, переходил дорогу в неположенном месте.



Пока МИД Казахстана рекомендует не делать преждевременных выводов. Дипломаты будут следить за тем, чтобы права казахстанца защищались. Подробности следствия будут известны позже.



2 октября стало известно о еще одном инциденте с казахстанцем в Южной Корее. Мужчина врезался в автомобиль такси и попытался скрыться с места аварии. Водитель такси сумел задержать его и передать полицейским. На территории Южной Кореи он находился незаконно, заехав в страну в сентябре прошлого года по туристической визе.



Позже произошел еще один случай с участием казахстанца. Трудовой мигрант совершил аварию в южнокорейском городе Чхонан. Управляя легковым автомобилем, мужчина врезался в грузовик. В полиции выяснили, что виновник аварии не имел водительских прав. Более того, он находился в стране незаконно. Около года назад он попал в Южную Корею как турист.



По данным корейской стороны, на 1 сентября 10 875 казахстанцев находятся нелегально в Корее.