Казахстанцам станет проще проходить границу с Кыргызстаном - министр

Два пункта пропуска через границу Кыргызстана - Сартобе и Аухаты - расширят и модернизируют, а через реку Чу построят новый мост. Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил, что это значительно облегчит пересечение границы, особенно для казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Из 7 действующих пунктов пропуска в год проходит порядка 11 миллионов человек и 466 тысяч транспортных средств. В 2018 году объем перевозок грузов автотранспортом между странами увеличился на 43 процента и составил 1,7 миллиона тонн. Протоколом предусмотрен перевод статуса автомобильных пунктов пропуска Сартобе и Аухаты с двустороннего на многосторонний международный. Данная мера разгрузит пункты Карасу и Кордай, тем самым улучшит дальнейшее развитие торгово-экономических отношений", - сообщил Атамкулов на заседании Мажилиса.
Также по его словам, будет переименован пункт пропуска "Нововоскресеновка - автодорожный" на "Сыпатай - автодорожный".
"Произойдет облегчение, особенно для наших граждан, которые посещают Кыргызскую Республику. Будет намного проще и быстрее пройти. Летом, особенно на Кордае, бывают огромные заторы. Сейчас мы эти заторы будем снимать. По модернизации пункта пропуска Кордай, в ноябре пройдут конкурсные работы. В 2020 году мы будем полностью модернизировать данный пропускной пункт", - рассказал министр.
Атамкулов рассказал о планах по строительству моста через реку Чу
"Сделаем дополнительную линию для перехода границы через реку Чу. Рядом там пропускной пункт Карасу. Сегодня мы по одному мосту движемся - и автотранспорт, и гражданские лица. Мост значительно этот поток облегчит", - заверил министр.
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