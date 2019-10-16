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Так можно курить казахстанцам на улице или нельзя – ответ МВД

Просмотров:777 Опубликовано: Сегодня, 13:42
Так можно курить казахстанцам на улице или нельзя – ответ МВД
Фото из открытых источников
В полицейском ведомстве дали конкретный ответ на этот вопрос.

В последнее время участились случаи, когда полицейские останавливают курящих прохожих на улице или в скверах и парках, и требуют затушить сигарету, объясняя это некими новыми правилами, якобы предписывающими употребление табачных изделий только в специально отведенных местах. Насколько законны подобные требования, и как вести себя гражданину, оказавшемуся в такой ситуации, ранее рассказал известный казахстанский адвокат Жангельды Сулейманов. Также редакция Zakon.kz обратилась с официальным запросом по разъяснению сложившейся ситуации в МВД РК. Сегодня был получен ответ.

Как указано в сообщении ведомства, перечень запрещенных для курения мест, перечисленный в статье 159 Закона "О здоровье народа и системе здравоохранения" является исчерпывающим.

Потребление табачных изделий запрещается в:

1) организациях образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних;

2) организациях здравоохранения;

3) пунктах общественного питания;

4) кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха, в том числе в ночных клубах, на дискотеках;

5) музеях, библиотеках и лекториях;

6) в неустановленных местах в поездах и на судах морского и речного транспорта;

6-1) на борту воздушного судна, в салонах автобусов, микроавтобусов при осуществлении перевозок пассажиров, троллейбусов, такси и городского рельсового транспорта;

7) зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов;

8) государственных органах и организациях;

9) помещениях, являющихся рабочими местами;

10) подъездах домов.

- Курение в иных местах, кроме перечисленных в вышеуказанной норме Закона, не будет образовывать состава административного правонарушения предусмотренного статьей 441 (Нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах) Кодекса "Об административных правонарушениях", – сообщили в МВД.

Гораздо подробнее о таких ситуациях и о том, как вести себя гражданину при общении с представителями закона, рассказал адвокат Жангельды Сулейманов.

Как отметил юрист, действия полицейского в таких случаях незаконны и не обоснованы. И он своими действиями напрямую нарушает права курящих граждан. Также Жангельды Сулейманов дал совет, как вести себя курящему гражданину в случае, если полицейский или иное проверяющее лицо будет требовать загасить сигарету или запрещать употреблять табачные изделия в местах, которые не запрещены законом. Например, на улице, в сквере или на автобусной остановке.

- В первую очередь курящему гражданину нужно сказать, что согласно Кодексу о здоровье нации, данное место не является запрещенным местом. А второе – попросить уважаемого господина полицейского обосновать свои требования со ссылкой на норму законодательства. Я думаю, что после этого полицейский уже не станет продолжать дальше свои незаконные действия. А если уж совсем принципиально подойти к этому, то следует обратиться с жалобой в Департамент полиции или другие вышестоящие органы, и за такие незаконные требования полицейский может быть привлечен к ответственности, потому что это превышение полномочий, – порекомендовал Жангельды Сулейманов.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Toryn
  • kolu411
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:00
лучше бы урны ставили везде.
не то что бычок, любой мусор выкинуть по дороге негде.
по дороге... господи о каких дорогах у нас я говорю вообще stena lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Saxarovskaya Anna
  • Ну Ну
  • Toryn
  • kolu411
 zhanino (Посетители) Сегодня, 14:40
а почему не штрафуют тех, кто в машине из окна на ходу выкидывают окурки? или харкаются, дверь откроют и особенно насвай, вот почему их не ловят
 
 

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