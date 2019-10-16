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Отложить переход на контрольно-кассовые аппараты до 2023 года предложила Дания Еспаева

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 15:03
Отложить переход на контрольно-кассовые аппараты до 2023 года предложила Дания Еспаева
Фото из открытых источников
По принятым поправкам переход на обязательное применение онлайн контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных (ККМ) индивидуальными предпринимателями должен быть осуществлен с 1 января 2020 года.

Отложить обязательное введение контрольно-кассовых аппаратов до 2023 года предложила депутат, передает корреспондент Baigenews.kz.

С таким предложением депутаты фракции "Ак Жол" обратились к первому заместителю премьер-министра РК - министру финансов Алихану Смилову.

Напомним, по принятым поправкам переход на обязательное применение онлайн контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных (ККМ) индивидуальными предпринимателями должен быть осуществлен с 1 января 2020 года.

Депутат Дания Еспаева отметила, что решения функционального объединения ККМ с используемыми в бизнесе POS-терминалами еще только прорабатываются. Кроме того, расчеты отраслевых ассоциаций показывают значительное увеличение неэффективной административной нагрузки на малый бизнес от планируемых изменений.

"Так, помимо стоимости самого оборудования, затраты на ведение учета с применением ККМ, комиссии банков за оплату всех отчислений, а также комиссии POS-терминалов и их обслуживание, - составят до 30 % прежней прибыли малого бизнеса. Причем, эти затраты пойдут не в доход бюджета, а частным компаниям, банкам и провайдеру в лице "Казахтелекома", - сказала Еспаева.

По ее словам, что государство направляет миллиардные средства на поддержку малообеспеченных, и в то же время, с введением дополнительной нагрузки "выталкивает" в число этих малообеспеченных даже тех, кто занимается собственным делом.

15 мая фракция уже направляла запрос министерству финансов о сохранении патентов для индивидуальных предпринимателей, работающих в специальном налоговом режиме и отказе от обязательного внедрения контрольно-кассовых аппаратов в малом бизнесе. Но ответ Минфина был отрицательным, основной причиной такого решения приводилось недопущение сокрытия реальных доходов в этом сегменте предпринимательства.

Однако 2 сентября в своем первом Послании народу Президент поручил Правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года.

"Совершенно очевидно, что в этой связи принуждение индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, в обязательном порядке использовать контрольно-кассовые машины становится нецелесообразным, по крайней мере, до 2023 года", - отметила депутат.

Между тем в партию "Ак Жол" поступает множество обращений от представителей малого бизнеса о продолжающихся требованиях налоговиков приобретать контрольно-кассовые машины, причем у конкретных поставщиков.

"Эта мера сегодня выглядит тем более абсурдной, учитывая поручения Президента Токаева об освобождении малого и микро-бизнеса от подоходного налога, поскольку никакого другого повода для обязательного перехода на контрольно-кассовые аппараты, кроме взимания подоходного налога, у чиновников просто нет. Но теперь и этот повод потерял смысл, по крайней мере, на ближайшие три года", - подчеркнула Еспаева.

В связи с вышеизложенным, депутатская фракция "Ак Жол" повторно просит министерство финансов сохранить действие патентов для индивидуальных предпринимателей, работающих в специальном налоговом режиме и отложить обязательное введение контрольно-кассовых аппаратов до 2023 года.


Источник: baigenews.kz
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