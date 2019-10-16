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Цены на бензин в Казахстане могут сравняться с российскими - Бозумбаев

Просмотров:485 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Цены на бензин в Казахстане могут сравняться с российскими - Бозумбаев
Фото: Tengrinews.kz
Министр энергетики Канат Бозумбаев высказался о ценах на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Думаю, что нет повода для беспокойства ближайший месяц, полтора. Каких-либо волнений сильных нет на рынке и бензина, и дизельного топлива... Цены ни на бензин, ни на дизельное топливо не регулируются, сейчас все регулируется спросом и предложением", - сказал министр.

"Это с одной стороны хорошо для потребителя, потому что цены достаточно низкие на бензин и относительно не высокие на дизельное топливо. Я имею ввиду, что они значительно ниже, чем в соседней России, Узбекистане, Кыргызстане, с кем у нас есть перетоки", - добавил он.

Канат Бозумбаев уточнил, что со временем в Казахстане цены на ГСМ будут такие же, как и в России.

"Мы будем вынуждены его пройти (путь. - Прим.). Это поэтапное сближение цен с нашими соседями. Только по бензину разрыв между нами и РФ больше 100 тенге за литр. Любые запреты будут неизбежно поражать коррупцию на границе. Поэтапно какое-то сближение цен оно должно быть, но не каким-то шоковым", - добавил глава ведомства.

В октябре бензин АИ-92 на казахстанских заправках продают по цене около 150-155 тенге за литр. По данным benzin-price.ru, за литр бензина АИ-92 в Москве просят от 38.90 до 44.16 рублей (около 230-260 тенге).


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 18:32
Цитата: elek
Сговор кучки олигархов

Они там сговариваются а кучка двуликих заокеанских банкиров санкции против них не вводят, прикрываясь как обычно правами человека там и прочей фигней. Не выгодно однако и нужные пока фигурки ведь-))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Normal
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:56
Скорее бы уже
Вы там не стесняйтесь можете и еще выше задрать lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • zhanino
  • Normal
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 16:44
А почему именно сравнивает с Москвой ? В Москве и надбавку к пенсии дают москвичам , моя тетя специально прописалась в Москве прибыв из Нальчика добавили 10000 российкими кроме пенсии .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • Normal
 master_kz (Посетители) Сегодня, 16:40
А к тому времени и доллар сравняется до 500 тг. Коррупции станет еще больше-))
 
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  • arelav_74
  • Ну Ну
  • Pinochet
  • zhanino
  • Normal
  • Orion
 elek (Посетители) Сегодня, 16:37
Канат Бозумбаев уточнил, что со временем в Казахстане цены на ГСМ будут такие же, как и в России

Может лучше в России снизить? Нашли к чему стремиться. Сговор кучки олигархов - по другому не назвать.
 
 

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