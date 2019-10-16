Цены на бензин в Казахстане могут сравняться с российскими - Бозумбаев

Министр энергетики Канат Бозумбаев высказался о ценах на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Думаю, что нет повода для беспокойства ближайший месяц, полтора. Каких-либо волнений сильных нет на рынке и бензина, и дизельного топлива... Цены ни на бензин, ни на дизельное топливо не регулируются, сейчас все регулируется спросом и предложением", - сказал министр.



"Это с одной стороны хорошо для потребителя, потому что цены достаточно низкие на бензин и относительно не высокие на дизельное топливо. Я имею ввиду, что они значительно ниже, чем в соседней России, Узбекистане, Кыргызстане, с кем у нас есть перетоки", - добавил он.



Канат Бозумбаев уточнил, что со временем в Казахстане цены на ГСМ будут такие же, как и в России.



"Мы будем вынуждены его пройти (путь. - Прим.). Это поэтапное сближение цен с нашими соседями. Только по бензину разрыв между нами и РФ больше 100 тенге за литр. Любые запреты будут неизбежно поражать коррупцию на границе. Поэтапно какое-то сближение цен оно должно быть, но не каким-то шоковым", - добавил глава ведомства.



В октябре бензин АИ-92 на казахстанских заправках продают по цене около 150-155 тенге за литр. По данным benzin-price.ru, за литр бензина АИ-92 в Москве просят от 38.90 до 44.16 рублей (около 230-260 тенге).