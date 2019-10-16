"Развод на деньги", или Как мошенники играют на доверии

Казахстанские банки серьезно относятся к вопросам безопасности. Поэтому мошенникам легче "взломать" клиента, чем банковскую систему безопасности.



А быть или не быть жертвой аферистов - решать вам, потому как в большинстве случаев доверчивость и нулевая бдительность могут сыграть злую шутку.



Топ схем, как можно быть обманутым



1. Лжеработник банка звонит с предупреждением о якобы подозрительной транзакции по вашей карте, приостановить которую можно, если очень срочно сообщить, например, кодовое слово, cvc/cvv, срок действия карты, код из SMS. Могут также предложить до выяснения обстоятельств перевести имеющиеся на карте деньги на другой счет. Его, конечно же, вам сообщат, но деньги с него уже точно не вернутся.



Совет АТФБанка: поступил такой звонок - прервите разговор и перезвоните в call-центр банка, но не обратным вызовом, а по номеру, указанному на официальном сайте или банковской карте. С большой долей вероятности настоящий сотрудник банка опровергнет байки мошенника.



2. Мошенники-"помогайки" предлагают быструю и очень выгодную помощь при получении или закрытии банковских кредитов.



Совет АТФБанка: полезно вспомнить, что скупой платит дважды - обещания о баснословной экономии или выгоде должны насторожить. Правильное решение - сообщить контакты "помощников" в банк, служба безопасности будет вам благодарна.



3. Ловушки в Интернете - клоны банковских сайтов и аккаунтов в соцсетях, email-рассылки, акции и розыгрыши призов, для получения которых требуются конфиденциальные данные карты. Все это фишинг.



Совет АТФБанка: всегда проверяйте последовательность букв в адресной строке сайта, не вводите данные карты на подозрительных ресурсах, уточняйте информацию об акциях в call-центре.



4. Внутреннее мошенничество, где главные действующие лица - неблагонадежные сотрудники банка. Для борьбы с ними в банках работает антифрод-система, которая если не исключает фактов мошенничества полностью, то значительно их сокращает.



Совет АТФБанка: "Считайте деньги, не отходя от кассы" - универсальное правило, а также не оплачивайте услуги мимо кассы и требуйте квитанции и платежные документы обо всех финансовых операциях. Читайте и проверяйте подписываемые документы.



Банковская карта "не будет бита", если не использовать банкоматы с подозрительными приспособлениями, не терять карту из виду при оплате, не пользоваться интернет-банком в зонах с бесплатным доступом к Wi-Fi, соблюдать другие меры предосторожности.



При любых сомнительных обстоятельствах звоните в банк! Сall-центр АТФБанка принимает звонки по номеру 2424 круглосуточно.