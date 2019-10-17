Встреча с хищниками и потеря веса: мужчина дошел до Медео из Москвы пешком

Россиянин Михаил Маржуков преодолел огромное расстояние пешком ровно за пять месяцев. За это время он столкнулся с дикими животными, человеческим добром и злом, а также потерял 30 килограммов своего веса. О том, зачем Михаилу понадобилось идти до Медео пешком от Красной площади, читайте в материале NUR.KZ.Михаилу Маржукову 61 год, он – кинорежиссер. Мужчина родился в Алматы, но в подростковом возрасте перебрался в Россию.Однако несмотря на это, Михаил всегда подчеркивает, что он алматинец, а не москвич. Мужчина решил преодолеть путь длиною почти шесть тысяч километров, чтобы восстановить «незримые связи».Его путь длился ровно пять месяцев: Михаил вышел с Красной площади в столице России 16 мая. Вчера, 16 октября, корреспондент NUR.KZ встретился с ним на плотине выше катка Медео.«Такая идея пришла в голову моему другу после того, как в прошлом году я прошел путь от Красной площади в Москве до Дворцовой в Санкт-Петербурге.Он позвонил мне и сказал: «Слушай, а может до Алматы пешком?» - рассказал Михаил.Мужчина признался, что на раздумья у него ушло порядка двух месяцев: все это время он думал, анализировал, решал, как это будет.«Я много думал, потому что нельзя вот просто взять и пойти. Если решился – обратной дороги нет, бросать нельзя.В итоге я согласился на такой эксперимент. Изначально нас было трое, но пошел я один», - отметил Михаил.Маршрут мужчины был следующим: Московская область – Владимирская область – Чувашия – Татарстан – Башкортостан – Челябинская область – Костанай – Нур-Султан – Караганда – Балхаш – Капчагай – Алматы.О том, зачем Михаилу понадобилось преодолевать столь неблизкий путь, последовал следующий ответ.«Я кинорежиссер – я разматываю пленку. Вот эту пленку я размотал. В одной секунде, как вы знаете, 24 кадра.Когда идешь медленно, а не пролетаешь на автомобиле, можно увидеть и разглядеть каждый кадр, каждую секунду.Можно наслаждаться видами флоры и фауны, лицезреть, как леса превращаются в лесостепь, затем в степь, потом снова в леса…Все эти пейзажи помогали мне выжить в этом труде. А труд этот, я вам скажу, далеко не из легких.Тем более, я родился в Алматы. Я пришел восстановить связь. Плотину, как конечную точку, выбрал, потому что ее строил мой отец – Валентин Маржуков», - отметил Михаил.В одиночное путешествие Михаил взял с собой две палатки, провизию, теплую одежду и обувь. К слову, за пять месяцев ему пришлось сменить четыре пары ботинок.Не обошлось за это время и без столкновений с дикими животными. Как-то ночью, рассказал Михаил, его палатку обнюхивал медведь, однако встреча обошлась без кровопролития.«Я думал, что это лошадка какая-нибудь или антилопа обнюхивает палатку. Я тихо лежал, боялся спугнуть. Хотел утром проснуться и сделать снимок, так как ночью я уже засыпал.Однако на утро я обнаружил следы медведя. Повезло, что он просто ушел.Самое удивительное то, что медведь меня не тронул, зато чуть не убили рыжие муравьи. Я просыпаюсь утром, а у меня вся палатка ходуном ходит от того, что на ней просто невообразимое количество муравьев.Это было страшно.Благо, моя смекалка и сообразительность помогли выйти из этой ситуации невредимым. Я просто на карачках начал передвигать палатку, находясь внутри нее.Так и полз, пока не ушел от того места, которое муравьи охраняли», - рассказал Михаил.Встречались на его пути и волки, которых он отпугивал светом от своего фонаря. Стоит отметить, что происходили у Михаила и стычки с людьми, которые пытались его ограбить.Однако про это он рассказывать не пожелал: Михаил подчеркнул, что хочет оставить в памяти только хорошие воспоминания.На вопрос о том, чувствовал ли он себя одиноким, мужчина отметил, что такие моменты бывали редко.«Сильно одиноким я себя не чувствовал. Даже уставал от людей, если честно.Много кто останавливался по дороге, чтобы спросить, кто я, откуда, куда иду и зачем. Чуть ли не каждый просил сделать с ним селфи.Порой я даже по ночам продолжал свой путь, чтобы не встретить никого. Конечно, бывали и приступы одиночества, когда я скучал по семье.Но я всегда помнил, что мне нужно пройти этот путь до конца», - отметил Михаил.Мужчина рассказал, что его очень сильно порадовало казахстанское гостеприимство. Особенно, признался Михаил, на севере страны.Больше всего его поразило, когда к нему подбежал человек с вопросом: «Вода есть?».«Он хотел дать мне воды, но спросил так, как будто это ему она нужна была. Это до слез просто было.Меня везде хорошо встречали, очень привлекает ваше гостеприимство. Дело в том, что казахи знают, что на самом деле значит слово «путник»», - рассказал мужчина.Он отметил, что никакого распорядка дня в пути у него не было. Есть силы идти – идет. Устал – останавливается. Больше всего Михаил опасался, что не успеет прийти до наступления холодов.Мужчина планирует задержаться в Алматы, посетить места детства, встретиться с близкими друзьями.«Если честно, я еще даже не осознал, что совершил этот путь. Наверное, до меня только через год дойдет, что же я натворил», - с улыбкой на лице подытожил Михаил Маржуков.