Встреча с хищниками и потеря веса: мужчина дошел до Медео из Москвы пешком

Россиянин Михаил Маржуков преодолел огромное расстояние пешком ровно за пять месяцев. За это время он столкнулся с дикими животными, человеческим добром и злом, а также потерял 30 килограммов своего веса. О том, зачем Михаилу понадобилось идти до Медео пешком от Красной площади, читайте в материале NUR.KZ.
Михаилу Маржукову 61 год, он – кинорежиссер. Мужчина родился в Алматы, но в подростковом возрасте перебрался в Россию.
Однако несмотря на это, Михаил всегда подчеркивает, что он алматинец, а не москвич. Мужчина решил преодолеть путь длиною почти шесть тысяч километров, чтобы восстановить «незримые связи».
Его путь длился ровно пять месяцев: Михаил вышел с Красной площади в столице России 16 мая. Вчера, 16 октября, корреспондент NUR.KZ встретился с ним на плотине выше катка Медео.
«Такая идея пришла в голову моему другу после того, как в прошлом году я прошел путь от Красной площади в Москве до Дворцовой в Санкт-Петербурге.
Он позвонил мне и сказал: «Слушай, а может до Алматы пешком?» - рассказал Михаил.
Мужчина признался, что на раздумья у него ушло порядка двух месяцев: все это время он думал, анализировал, решал, как это будет.
«Я много думал, потому что нельзя вот просто взять и пойти. Если решился – обратной дороги нет, бросать нельзя.
В итоге я согласился на такой эксперимент. Изначально нас было трое, но пошел я один», - отметил Михаил.
Маршрут мужчины был следующим: Московская область – Владимирская область – Чувашия – Татарстан – Башкортостан – Челябинская область – Костанай – Нур-Султан – Караганда – Балхаш – Капчагай – Алматы.
О том, зачем Михаилу понадобилось преодолевать столь неблизкий путь, последовал следующий ответ.
«Я кинорежиссер – я разматываю пленку. Вот эту пленку я размотал. В одной секунде, как вы знаете, 24 кадра.
Когда идешь медленно, а не пролетаешь на автомобиле, можно увидеть и разглядеть каждый кадр, каждую секунду.
Можно наслаждаться видами флоры и фауны, лицезреть, как леса превращаются в лесостепь, затем в степь, потом снова в леса…
Все эти пейзажи помогали мне выжить в этом труде. А труд этот, я вам скажу, далеко не из легких.
Тем более, я родился в Алматы. Я пришел восстановить связь. Плотину, как конечную точку, выбрал, потому что ее строил мой отец – Валентин Маржуков», - отметил Михаил.
В одиночное путешествие Михаил взял с собой две палатки, провизию, теплую одежду и обувь. К слову, за пять месяцев ему пришлось сменить четыре пары ботинок.
Не обошлось за это время и без столкновений с дикими животными. Как-то ночью, рассказал Михаил, его палатку обнюхивал медведь, однако встреча обошлась без кровопролития.
«Я думал, что это лошадка какая-нибудь или антилопа обнюхивает палатку. Я тихо лежал, боялся спугнуть. Хотел утром проснуться и сделать снимок, так как ночью я уже засыпал.
Однако на утро я обнаружил следы медведя. Повезло, что он просто ушел.
Самое удивительное то, что медведь меня не тронул, зато чуть не убили рыжие муравьи. Я просыпаюсь утром, а у меня вся палатка ходуном ходит от того, что на ней просто невообразимое количество муравьев.
Это было страшно.
Благо, моя смекалка и сообразительность помогли выйти из этой ситуации невредимым. Я просто на карачках начал передвигать палатку, находясь внутри нее.
Так и полз, пока не ушел от того места, которое муравьи охраняли», - рассказал Михаил.
Встречались на его пути и волки, которых он отпугивал светом от своего фонаря. Стоит отметить, что происходили у Михаила и стычки с людьми, которые пытались его ограбить.
Однако про это он рассказывать не пожелал: Михаил подчеркнул, что хочет оставить в памяти только хорошие воспоминания.
На вопрос о том, чувствовал ли он себя одиноким, мужчина отметил, что такие моменты бывали редко.
«Сильно одиноким я себя не чувствовал. Даже уставал от людей, если честно.
Много кто останавливался по дороге, чтобы спросить, кто я, откуда, куда иду и зачем. Чуть ли не каждый просил сделать с ним селфи.
Порой я даже по ночам продолжал свой путь, чтобы не встретить никого. Конечно, бывали и приступы одиночества, когда я скучал по семье.
Но я всегда помнил, что мне нужно пройти этот путь до конца», - отметил Михаил.
Мужчина рассказал, что его очень сильно порадовало казахстанское гостеприимство. Особенно, признался Михаил, на севере страны.
Больше всего его поразило, когда к нему подбежал человек с вопросом: «Вода есть?».
«Он хотел дать мне воды, но спросил так, как будто это ему она нужна была. Это до слез просто было.
Меня везде хорошо встречали, очень привлекает ваше гостеприимство. Дело в том, что казахи знают, что на самом деле значит слово «путник»», - рассказал мужчина.
Он отметил, что никакого распорядка дня в пути у него не было. Есть силы идти – идет. Устал – останавливается. Больше всего Михаил опасался, что не успеет прийти до наступления холодов.
Мужчина планирует задержаться в Алматы, посетить места детства, встретиться с близкими друзьями.
«Если честно, я еще даже не осознал, что совершил этот путь. Наверное, до меня только через год дойдет, что же я натворил», - с улыбкой на лице подытожил Михаил Маржуков.
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