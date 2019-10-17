Казахстанцам заплатят за отдых на родине - проект закона "О туризме"

Казахстанцы в будущем смогут получить скидку на отдых на Алаколе, в Боровом или на других популярных туристских направлениях страны. Такие поправки предусматриваются в законе "О туризме", который сейчас находится на обсуждении в Парламенте. Эксперты рассказали Tengri Travel, какие дополнения появились в обновленном законе "О туризме".



Речь идет о том, что работающий казахстанец, отдохнув, скажем, в пансионате на Алаколе, сможет подать заявку на налоговый вычет. Это значит, что государство вернет ему 10 процентов от потраченных средств. То есть, собрав все чеки, можно получить обратно до 25 250 тенге - для этого на отдых надо потратить 252 500 тенге. Если вы потратите меньше денег на отдых, то скидка будет меньше. Если больше, то размер скидки ограничится 25 250 тенге.



В проекте закона написано, что компенсации подлежат расходы на "туристские услуги". А туристские услуги в проекте закона определяются как размещение, перевозка, питание, экскурсии, услуги инструкторов туризма, гидов (гид-переводчик) и другие услуги, предусмотренные договором на туристское обслуживание, оказываемые в зависимости от целей поездки. Следовательно, речь идет о затратах, указанных в договоре с турагентом.



Директор Казахстанской туристской ассоциации (КТА) Рашида Шайкенова считает, что это позволит привлечь казахстанцев на отечественные зоны отдыха.



"Возмещение затрат на отдых относится только к внутреннему туризму. Но эти поправки пока еще на стадии обсуждения. Законопроект был презентован Мажилису и обсуждается депутатами. Дело благое. Это важное решение с точки зрения развития внутреннего туризма", - сказала Рашида Шайкенова.



Также в Казахстане может появиться субсидирование перелетов по принципу "Kids go free" по схеме "1+2" (на одного родителя двое детей) во время школьных каникул. То есть дети бесплатно смогут летать на самолетах по Казахстану. Такой опыт уже используется в Великобритании, Катаре, скандинавских странах и на Таити.



А еще новый закон предусматривает внедрение в Казахстане возврата НДС путешественникам при покупках товаров в стране. Основная цель - увеличение туристского потока из дальнего зарубежья, стимулирование повышения туристской покупательской способности для иностранных туристов.



При этом с иностранцев будут брать налог для развития туристской инфраструктуры Казахстана. Это будет называться туристский взнос - платеж, взимаемый с иностранных туристов за каждые сутки пребывания в гостиницах, мотелях, кемпингах, пансионатах и в других местах размещения, за исключением хостелов, гостевых домов и арендного жилья в городах.



"Допустим, когда вы приезжаете в Рим, вы платите городской налог. Мы взяли за основу международное понятие "Bed tax", это налог с койки. Помимо оплаты за размещение, турист платит еще и налог. Сумма выйдет минимальной - 10 процентов от МРП, это порядка 252 тенге. Предполагается, что средства пойдут на развитие туристской инфраструктуры, улучшение дорог и так далее. По этому поводу имеются разные мнения, кто-то считают это преждевременным явлением, потому что у нас не такой большой поток туристов, чтобы брать с них налог.



Кто-то относится к этому позитивно. Международный опыт показывает, что у иностранного туриста 252 тенге - это порядка 70 центов - не вызывает неприятие. Это слишком незначительная сумма. Если нам удастся правильно использовать данные средства, то в этом есть здравый смысл. Для этого необходимо разработать конкретные механизмы", - сказала эксперт.