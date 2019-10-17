Выявлено самое опасное место в квартире

Главный рассадник опасных микроорганизмов в квартире — кухонная раковина, заявил профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльз Герб. Об этом сообщает CNN.



Герб отметил, что многие люди размораживают сырое мясо в раковинах или моют птицу перед приготовлением. В результате опасные микроорганизмы распространяются по раковине и в дальнейшем по всей кухне. Кроме того, по словам эксперта, некоторые продукты могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку.



Также Герб назвал самыми грязными предметами на кухне столешницу, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца. «Недавнее исследование показало, что на разделочной доске больше микробов, чем на сиденье унитаза», — подчеркнул ученый.



В сентябре эксперты Роскачества заявили, что в 25 процентах случаев у людей, которые вымыли птицу перед приготовлением, диагностировали острую кишечную инфекцию, вызванную сальмонеллой. Они поясняют, что в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а только распространяются по кухне вместе с каплями воды. Они попадают на чистую посуду или другую еду и угрожают здоровью. Эксперты утверждают, что патогенные бактерии можно убить только путем длительной термической обработки — при этом внутренняя температура продукта должна быть не ниже 74 градусoв.