Мусороприёмники с системой распознавания лиц и начисления бонусов начали использовать в Китае

Устройство подсчитывает количество утилизируемых отходов и начисляет бонусы, которые можно обналичить.



В городе Наньчане, на востоке Китая, начали применять многофункциональные интеллектуальные "мусорные банки", сообщает агентство "Синьхуа".



Устройства оснащены системами распознавания лиц, удалённого контроля и начисления бонусов. Нововведение направлено на поощрение жителей за раздельный сбор мусора.



Сначала так называемый банк распознаёт лицо клиента, затем предлагает выбросить мусор в соответствующую ячейку. Устройство подсчитывает количество утилизируемых отходов и начисляет на счёт жителя бонусы, которые впоследствии можно обналичить.