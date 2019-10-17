Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане

В Казахстане предлагают увеличить акциз на литр бензина еще на 10 тенге, об этом сообщил министр экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В каждом литре бензина есть акциз, он составляет лишь 8 тенге. Сейчас обсуждается увеличение акциза еще на 10 тенге с литра. Как вы, знаете бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства. В республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45 процентов. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акциза. Проект постановления сейчас публично обсуждается, различные предложения есть, предполагаемая дата - с 1 декабря добавить еще 10 тенге к каждому литру в виде акциза".



"Сегодня АИ-92 стоит примерно 150 тенге, местами 149-152 тенге за литр. Ставка акциза лишь 8 тенге, это очень мало, если посмотреть на соседние страны, не говоря уже о дальнем зарубежье. Обычно в странах почти половину стоимости бензина составляет акциз, у нас лишь 8 тенге. Все обсуждается", - сказал министр в кулуарах Сената.



В итоге акциз на литр может составлять 18 тенге на все виды бензина.



"Если акциз пойдет сверху, то, я думаю, на процентов 6 (подорожает бензин). Если внутри, то останется (цена) прежней. Предельно на 10 тенге может подорожать. Двукратный рост ни у кого в голове не укладывается. Все должно быть соразмерно доходам", - добавил Даленов.