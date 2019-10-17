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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане
©Турар Казангапов
В Казахстане предлагают увеличить акциз на литр бензина еще на 10 тенге, об этом сообщил министр экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В каждом литре бензина есть акциз, он составляет лишь 8 тенге. Сейчас обсуждается увеличение акциза еще на 10 тенге с литра. Как вы, знаете бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства. В республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45 процентов. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акциза. Проект постановления сейчас публично обсуждается, различные предложения есть, предполагаемая дата - с 1 декабря добавить еще 10 тенге к каждому литру в виде акциза".

"Сегодня АИ-92 стоит примерно 150 тенге, местами 149-152 тенге за литр. Ставка акциза лишь 8 тенге, это очень мало, если посмотреть на соседние страны, не говоря уже о дальнем зарубежье. Обычно в странах почти половину стоимости бензина составляет акциз, у нас лишь 8 тенге. Все обсуждается", - сказал министр в кулуарах Сената.

В итоге акциз на литр может составлять 18 тенге на все виды бензина.

"Если акциз пойдет сверху, то, я думаю, на процентов 6 (подорожает бензин). Если внутри, то останется (цена) прежней. Предельно на 10 тенге может подорожать. Двукратный рост ни у кого в голове не укладывается. Все должно быть соразмерно доходам", - добавил Даленов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:41
Сказали бы проще, будут повышены цены на бензин.
А это потянет за собой увеличение цен на ВСЕ.
Ведь в стоимости любого товара заложены и транспортные расходы, что напрямую связано с топливом.
А кого благодарить за эту "заботу"?

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • kazakhstan
 Тина (Посетители) Сегодня, 13:38
С нашими зарплатами мы ещё и должны им останемся )

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kazakhstan
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:57
Все должно быть соразмерно доходам", - добавил Даленов.

да давайте уже мы просто будем вам перечислять свою зарплату
 
 

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