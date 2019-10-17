Акциз на бензин предлагают увеличить в Казахстане

В Казахстане предлагают увеличить акциз на литр бензина еще на 10 тенге, об этом сообщил министр экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В каждом литре бензина есть акциз, он составляет лишь 8 тенге. Сейчас обсуждается увеличение акциза еще на 10 тенге с литра. Как вы, знаете бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства. В республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45 процентов. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акциза. Проект постановления сейчас публично обсуждается, различные предложения есть, предполагаемая дата - с 1 декабря добавить еще 10 тенге к каждому литру в виде акциза".
"Сегодня АИ-92 стоит примерно 150 тенге, местами 149-152 тенге за литр. Ставка акциза лишь 8 тенге, это очень мало, если посмотреть на соседние страны, не говоря уже о дальнем зарубежье. Обычно в странах почти половину стоимости бензина составляет акциз, у нас лишь 8 тенге. Все обсуждается", - сказал министр в кулуарах Сената.
В итоге акциз на литр может составлять 18 тенге на все виды бензина.
"Если акциз пойдет сверху, то, я думаю, на процентов 6 (подорожает бензин). Если внутри, то останется (цена) прежней. Предельно на 10 тенге может подорожать. Двукратный рост ни у кого в голове не укладывается. Все должно быть соразмерно доходам", - добавил Даленов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.