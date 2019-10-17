Оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга хотят ввести в Казахстане

Министерство здравоохранения предлагает ввести оплачиваемый отпуск на срок до пяти дней для прохождения работником скрининга - профилактического медосмотра, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Норма о социальном отпуске для прохождения скрининга предусмотрена в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Планируется, что этот отпуск не будет считаться как трудовой.
"Предусматривается соответствующая норма и ответственность работодателей за нарушение. То есть, в том числе, и за допуск работников к исполнению своих обязанностей, если эти скрининги не были пройдены. Отпуска оплачиваемые - это важно", - рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Он отметил, что в случае отказа работодателя в предоставлении отпуска работнику для прохождения скрининга работодателя будут штрафовать.
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