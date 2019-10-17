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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 17:33
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Фото из открытых источников
В Казахстане планируют увеличить промежуток времени, в который запрещено нарушать тишину. Если сейчас за нарушение тишины штрафуют с 23.00 до 6 утра, то Минздрав предложил установить наказание за шум с 20.00 до 9 утра, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министерство здравоохранения предложило изменить статью 437 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение тишины".

"Вместо "с 23 до 6 часов утра" предлагается "с 20 до 9 часов утра", а также нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территории жилой застройки с 22 до 6 часов утра в будние, с 23 до 10 утра в выходные и праздничные дни, препятствующие нормальному отдыху и спокойствию физических лиц", - сообщается в докладе министра здравоохранения Елжана Биртанова на презентации Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе.

Напомним, статья 437 КоАП предусматривает штраф для физических лиц в размере 5 (12 625 тенге), для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций в размере 10 (25 250 тенге), для субъектов среднего бизнеса в размере 15 (37 875 тенге), для субъектов крупного предпринимательства в размере 50 МРП (126,2 тысячи тенге).

При повторном в течение года нарушении размер штрафа увеличивается в два раза.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • vaterloo
  • Qwerty567
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:51
А если муэдзин в мечети запоёт раньше 6-ти утра можно жаловаться участковому?

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolu411
 manwyk (Посетители) Сегодня, 19:50
Можно летом с 21 часа,а зимой с 20 часов.Все правильно,многим вставать в пять шесть утра на смену идти.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • kolu411
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:40
и на территории жилой застройки с 22 до 6 часов утра в будние, с 23 до 10 утра в выходные и праздничные дни, препятствующие нормальному отдыху и спокойствию физических лиц"


ой а ВОТ ЭТО можно будет распечатать и принести и повесить на двери или на лбы хозяевам ночного клуба МАХИТО в 5 мкр?

для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций в размере 10 (25 250 тенге)


боюсь что для них это будет подарком )) для них эти суммы тьфу
 
 

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