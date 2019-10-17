В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00

В Казахстане планируют увеличить промежуток времени, в который запрещено нарушать тишину. Если сейчас за нарушение тишины штрафуют с 23.00 до 6 утра, то Минздрав предложил установить наказание за шум с 20.00 до 9 утра, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министерство здравоохранения предложило изменить статью 437 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение тишины".
"Вместо "с 23 до 6 часов утра" предлагается "с 20 до 9 часов утра", а также нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территории жилой застройки с 22 до 6 часов утра в будние, с 23 до 10 утра в выходные и праздничные дни, препятствующие нормальному отдыху и спокойствию физических лиц", - сообщается в докладе министра здравоохранения Елжана Биртанова на презентации Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе.
Напомним, статья 437 КоАП предусматривает штраф для физических лиц в размере 5 (12 625 тенге), для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций в размере 10 (25 250 тенге), для субъектов среднего бизнеса в размере 15 (37 875 тенге), для субъектов крупного предпринимательства в размере 50 МРП (126,2 тысячи тенге).
При повторном в течение года нарушении размер штрафа увеличивается в два раза.
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